Персонален НОИ от "24 часа": Какво да направите, ако търсите стаж от закрита фирма

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Как да намеря стаж от фирма, която вече не съществува? Цветан Захариев

Ако фирмата вече не съществува, първата стъпка е лицето да установи дали същата има правоприемник и дали съхранява ведомости за заплати и други трудовоправни документи. Националният осигурителен институт (НОИ) не разполага с данни за местонахождението на отделните осигурители, фирми и правоприемници.

Когато осигурителят е прекратил дейността си и няма правоприемник, същият е задължен да предаде разплащателната си документация в съответното териториално поделение на НОИ. В тази връзка НОИ има право да издава удостоверения за осигурителен стаж (обр. УП-13), както и удостоверения за осигурителен доход (обр. УП-15), необходими за ползване на пенсионни права, само когато разплащателната и трудовоправната документация на прекратения осигурител се съхранява в неговата архивна база и лицето фигурира в нея.

Данни за прекратените осигурители без правоприемник с предадени в териториалните поделения на НОИ ведомости за заплати и трудовоправни документи може да бъдат открити на официалната интернет страница на НОИ в раздел “Физически лица”, рубрика “Осигурителен архив” – “Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ ведомости за заплати”, достъпът до която е свободен.