Персонален НОИ от "24 часа": Не трябва да подавате документи в НОИ след ново решение на ТЕЛК

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Имам нов ТЕЛК. Старото ми решение изтичаше на 1.09.2026 г., но новото излезе по-рано. Попитах и ми казаха, че не е нужно да правя нищо и то служебно ще постъпи в НОИ. През септември обаче не получих пенсия. Защо стана така и трябва ли да подавам документи? Кога ще получа пенсия и ще ми се платили ли със задна дата? Лиляна Петрунова

След преосвидетелстване на лицата експертните решения на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се съобщават служебно на заинтересованите организации (в това число и на НОИ) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

За лицата, на които следва да се продължи изплащането на инвалидната пенсия до новия срок, служебно и във възможно най-кратки срокове се постановява разпореждане за нейното възобновяване от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ.

С оглед гореизложеното не е необходимо лицата да подават заявление за възобновяване на инвалидната им пенсия с приложени към него документи.

Конкретна справка може да бъде направена в териториалното поделение на НОИ, което изплаща инвалидната пенсия.