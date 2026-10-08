Персонален НОИ от "24 часа": От коя дата се отпускат пенсии

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Баща ми навърши 67 години през юни и има стаж от около 20 г. Какво трябва да направи, за да се пенсионира, защото никой не му пращал писмо? И признавате ли казармата за стаж в този случай и без нея може ли да събере годините? Кога ще има пенсия - от датата на подаването на документи или от рождения си ден? Николинка Ангелова

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при 15 години действителен осигурителен стаж и навършване на възраст 67 години.

"Действителен стаж" е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

Посочените предпоставки за придобиване на право на пенсия - навършване на определена възраст и наличие на достатъчно количество осигурителен стаж, следва да са изпълнени едновременно.

Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.