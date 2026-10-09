Персонален НОИ от "24 часа": Може да подадете документи за пенсия за стаж и възраст, ако получавате инвалидна

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

В момента съм с инвалидна пенсия за общо заболяване. През февруари догодина ще навърша 67 години и понеже продължавам да работя, ще имам вече 37 години стаж. Може ли да подам документи за редовна пенсия? МИНА ТОДОРОВА

Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст е индивидуално право на лицето, базирано на придобития от него осигурителен стаж и навършена определена възраст.

През 2027 г. жените могат да се пенсионират при навършена възраст 62 години и 8 месеца и 37 години придобит осигурителен стаж.

Посочените предпоставки за придобиване на право на пенсия – навършване на определена възраст и наличие на достатъчно количество осигурителен стаж, следва да са изпълнени едновременно.

Лице, което получава инвалидна пенсия, може да поиска отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като подаде заявление по обр. УП-1 в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което се прилагат всички необходими оригинални документи, удостоверяващи осигурителен стаж.