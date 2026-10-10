Персонален НОИ от "24 часа": Докога може да си купите стаж за пенсия

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

През януари ще навърша възрастта за пенсия и не ми достига 1 година стаж. Докога мога да платя вноски, за да си купя стаж за пенсия? Нямам висше образование. ИВАН ХРИСТОВ

Преценката за размера на недостигащия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по разпоредбата на чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване се извършва от пенсионния орган в хода на административното производство по подадено заявление за пенсия.

Продължителността на недостигащия осигурителен стаж се определя към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

Лицата се уведомяват за недостигащия стаж и за сумата от осигурителни вноски, която следва да се внесе, като им се изпраща уведомително писмо.

В писмото е указан и срокът за внасяне на осигурителните вноски, който е 14-дневен от връчването на уведомителното писмо на лицето.