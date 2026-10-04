За ден 26 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, двама са и отказалите тестване. 13719 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17409 водачи и пътници. Съставени са 4016 фиша и 368 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.