Втори моторист загина днес. Катастрофата е в Банско, при сблъсък с автомобил на пътна помощ

Моторист загина в Банско около 13,35 часа днес. Това е вторият случай в рамките на часове, при който човек на мотор умира при катастрофа.

В Банско това е станало на улица „Патриарх Евтимий", на изход към Добринище, съобщават от Областната дирекция на МВР в Благоевград. По първоначална информация товарен автомобил за пътна помощ е отнел предимството на мотоциклет, управляван от 43-годишния мъж, който е от София. В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място. Движението по улицата е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

Моторист загина и по-рано днес при катастрофа край болница „Токуда" в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.