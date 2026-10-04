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Товарен кораб без екипаж плава близо до нос Шабла (Снимки)

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СНИМКА: Министерство на отбраната

Военновъздушните и Военноморските сили извършиха съвместна операция по локализиране на товарен кораб без екипаж, плаващ във водите на Черно море.

От 11:30 до 13:10 ч. екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър", съвместно със специалисти от Военноморските сили, са извършили разузнаване и са локализирали моторния кораб „EMIL". Плавателният съд се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщиха от министерство на отбраната. 

СНИМКА: Министерство на отбраната
СНИМКА: Министерство на отбраната

Корабът е останал без възможност за маневриране, след като на 5 август е бил ударен от дрон в района на украинския град Одеса. Последвали са пожар и отказ на техническите системи. Екипажът е напуснал плавателния съд, който оттогава се движи без управление.

До момента „EMIL" се намира в изключителната икономическа зона на Румъния. Под влияние на морските течения корабът се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на България.

СНИМКА: Министерство на отбраната
СНИМКА: Министерство на отбраната

Военноморските сили на Република България са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в района.

Наблюдението на плавателния съд продължава от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката, уточниха от министерството. 

СНИМКА: Министерство на отбраната
СНИМКА: Министерство на отбраната
СНИМКА: Министерство на отбраната

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