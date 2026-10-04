Над 1000 души са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината

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Над 1000 граждани са подали заявления за безплатна правна помощ от началото на 2026 г. до момента, съобщиха от Министерството на правосъдието. За същия период Националното бюро за правна помощ (НБПП) е разгледало и изплатило възнаграждения по 19 740 адвокатски отчета.

От ресорното ведомство посочиха, че право на безплатна правна помощ имат хора с ниски доходи или без доходи, хора, които получават социални помощи, деца;,хора с увреждания, жертви на домашно и сексуално насилие и трафик на хора, чужденци и лица, търсещи международна закрила, както и други групи, определени в закона.

В страната работят 27 регионални центъра за консултиране към адвокатските колегии. В тях хора с доходи до определения размер на линията на бедност могат да получат безплатна консултация от адвокат, допълниха от министерството.

От 2013 г. работи и Националният телефон за правна помощ – 0700 18 250, на който адвокати дават консултации всеки работен ден от 9 до 17 ч.

Специална защита е осигурена и за непридружени деца, потърсили международна закрила в България. За тях правната помощ е задължителна, като НБПП определя адвокат, който да представлява детето, обясниха от още от ведомството.

Правната помощ не означава единствено адвокат в съдебната зала. Тя може да включва консултация, подготовка на документи за завеждане на дело или за административно производство, представителство извън съда, процесуално представителство и адвокатска помощ при задържане, обясниха от правосъдното министерство.

Над 5000 заповеди за защита са издадени през 2025 г., малко хора разпознават признаците на домашно насилие, каза омбудсманът Велислава Делчева през септември.