Как цар Самуил се оказа в началото на “Бурята” от Шекспир

През септември 1934 г. българската столица е домакин на Четвъртия международен конгрес по византийски изследвания - едно от най-значимите научни събития, провеждани дотогава в страната. Конгресът заседава от 9 до 16 септември и събира водещи историци, археолози, филолози и византинисти от различни европейски държави.

Сред тях е белгиецът Анри Грегуар, вече голямо име в европейската хуманитаристика. Научните му интереси надхвърлят политическата история на Византия. Грегуар се занимава с епиграфика, филология, средновековен епос и особено с това как един исторически разказ преминава от народ в народ и от век във век, превръщайки се в литература.

Тъкмо такъв сюжет донася той в София, а обстановката при представянето му е забележителна. БНТ излъчи кадри на костите на цар Самуил при вземането им от Солун. През цялата церемония у нас ковчегът му беше затворен. Снимка: стопкадър БНТ Някои се възползваха от безплатния превоз на БДЖ, за да дойдат в София за изпращането на цар Самуил. Снимка: Йордан Симеонов

Лично цар Борис III открива конгреса, а след това присъства и на част от научните заседания. Когато Грегуар започва своя доклад, озаглавен “Българският произход на “Бурята” от Шекспир”, първата дума, която произнася, е: Sire - “Ваше Величество”. След което се обръща непосредствено към българския монарх и отбелязва, че присъствието му не само при откриването, но и в самата работа на конгреса е надминало очакванията на участниците. Така той изразява признателността на европейските учени към просветения владетел на България, който с присъствието си оказва най-висока чест и подкрепа на техните изследвания.

За мен е щастливо съвпадение, че предметът на доклада ми засяга толкова непосредствено народа, който оказва на учените това гостоприемство, казва Грегуар.

А Грегуар се кани да говори за Шекспир. Но, за да стигне до него, ще трябва първо да отиде към цар Самуил.

Самият учен предупреждава публиката, че ще направи “дълъг обход” през литературната история, преди да се върне към Византия и България и към “без съмнение едни от най-прочутите епизоди от историята на тази страна”.

Така пред цар Борис III започва една истинска историко-литературна детективска история, която отвежда към края на X и началото на XI век - времето на продължителния сблъсък между Самуилова България и Византия и опитите на българския владетел да наложи властта си над голяма част от Балканите.

В центъра е Самуиловата дъщеря Косара, която в изворите и по-късната традиция е позната като Теодора Косара. Другият основен герой е владетелят на Дукля Иван Владимир. След похода си срещу Дукля цар Самуил принуждава младия княз да се предаде и го отвежда в плен.

По-нататък хрониката преминава почти в стила на рицарския роман. Самуиловата дъщеря Косара иска от баща си разрешение да слезе при пленниците. Там вижда Владимир и е така впечатлена от неговата външност, благородство и смирение, че се влюбва. Тя измолва от баща си освобождението на княза. Владимир получава свободата си, а заедно с това и ръката на царската дъщеря и се връща да управлява своите земи като васал на Самуил.

Това е сюжетът, който Грегуар поставя в началото на литературното пътешествие към Шекспир.

Шест века след описаните събития с княза на Дукля и дъщерята на цар Самуил се появява Шекспировата “Бурята” със сюжетна конструкция, която кара човек да се замисли. Две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ескортираха самолета “Спартан” с тленните останки на царя. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк Церемонията е един от редките моменти, когато президентът, председателят на Народното събрание и премиерът са на едно място. Снимка: Велислав Николов

Просперо - някогашен херцог на Милано, живее със своята дъщеря Миранда на остров. Чрез магията си той предизвиква буря, която довежда на острова неговите отколешни противници. Сред корабокрушенците е младият Фердинанд, син на неаполитанския крал Алонзо.

Фердинанд среща Миранда и двамата се влюбват. Но младият принц се оказва във властта на бащата на девойката. Просперо го подлага на изпитания, преди да приеме любовта между двамата и бъдещия им брак.

Схемата, върху която Грегуар обръща внимание, може да бъде сведена почти до огледална конструкция: Самуил - Косара - плененият княз Иван Владимир, съответно Просперо - Миранда - принц Фердинанд.

Разбира се, подобен мотив сам по себе си не доказва литературно родство. Любовта между царска дъщеря и пленен или вражески княз е достатъчно древен и разпространен сюжет.

Затова Грегуар тръгва да търси следите между Преспа и Шекспирова Англия, като пътят минава през Дубровник и Италия. Ключовата фигура в тази част от разследването е дубровнишкият историк Мавро Орбини. През 1601 г. в Пезаро е отпечатано неговото прочуто “Царство на славяните” (Il Regno de gli Slavi.) Там Орбини разказва историята на Самуил, дъщеря му и Иван Владимир.

Датата е изключително важна, защото “Буря” е написана около 1610-1611 г. Така между появата на книгата на Орбини в Италия и създаването на Шекспировата пиеса има приблизително едно десетилетие. Грегуар обаче не твърди, че Шекспир е седял с “Царството на славяните” пред себе си или е имал каквито и да било познания по средновековна българска история. Хипотезата му е по-сложна.

Той предполага съществуването на междинна литературна обработка - вероятно роман или повест, която не е достигнала до нас. Тъкмо чрез подобен изгубен текст балканската история би могла да проникне в западноевропейската литература. На тази мисъл го навежда появата на още две произведения от тази епоха - “Зимни нощи” на испанеца Антонио де Еслава и “Хубавата Сидея” на германския драматург Якоб Айрер. И в тях се откриват мотиви, удивително близки до онези, които познаваме от “Бурята”.

Според Грегуар трите произведения не е задължително да произлизат едно от друго. По-вероятно е зад тях да стои общ, днес изгубен литературен първоизточник. Вероятно италианска новела, предполага той. Макар че историята на Косара и Иван Владимир в описана най-подробно още преди Орбини в “Летопис на Дуклянския презвитер” - произведение, достигнало до нас в късна редакция.

Но най-интригуващата част от аргументацията на Грегуар не е самата любовна история между Самуиловата дъщеря и Иван Владимир. Той открива онова, което може да се нарече “пръстови отпечатъци” на първоначалния разказ.

В една от западните литературни версии се появява географското име Delcia. Грегуар предполага, че зад него може да се крие изкривено предаване на Dioclea - Диоклея, тоест Дукля, владението на Иван Владимир. Шестима бивши премиери се събраха на церемонията: Николай Денков, Кирил Петков и Бойко Борисов, сега депутати, Димитър Главчев - шеф на Сметната палата, финансовият министър Гълъб Донев и Сергей Станишев. Снимка: Велислав Николов Хиляди хора се включиха в изпращането на царя: някои се включиха в шествието, други бяха заели тротоарите по пътя, а трети се бяха събрали да го посрещнат на площад “Св. Александър Невски”. Снимка: Велислав Николов

Още по-интересен за него е персонажът Elemaus в “Хубавата Сидея” на Айрер. Името е необичайно и Грегуар го свързва с Елемаг - български велможа и военачалник от времето на Самуиловата епоха, познат от византийските извори.

Тъкмо подобни детайли му дават основание да смята, че не става дума просто за случайно повторение на универсалния сюжет “дъщерята на владетеля се влюбва в младия пленник”.

Някъде дълбоко под пластовете на европейските литературни преработки според него продължават да личат балканските имена и география.

Разбира се, пряко доказателство, че Шекспир е чел Орбини не съществува. Не разполагаме и с изгубения текст, който би свързал непосредствено историята за Косара и Владимир с “Бурята”. А за самата Шекспирова пиеса се твърди, че има други, по-добре документирани източници на вдъхновение. Сред тях са разказите за корабокрушението на английския кораб Sea Venture край Бермудите през 1609 г.

Затова тезата на Грегуар си остава хипотеза, а не установена генеалогия на Шекспировия сюжет. Но авторът ѝ съвсем не е случаен любител на сензационни паралели.

Анри Грегуар е сред големите европейски византинисти на ХХ век, учен, който съчетава история, филология, епиграфика и сравнително литературознание. След смъртта му научното списание Byzantion ще посвети цял мемориален том на човека, когото наричат “принц на византийските изследвания”.

Роден през 1881 г. в Юи, Белгия, Грегуар получава необикновено широка за времето си подготовка. Учи класическа филология, специализира в Германия при най-големите елинисти на епохата, след което обикаля 3 г. Гърция и Мала Азия в търсене на древни надписи. През 1909 г. Започва да преподава в Свободния университет в Брюксел и постепенно насочва основните си интереси към Византия, средновековната гръцка литература и отношенията на империята със славянския и източния свят.

А връзката му с България няма да приключи с онзи конгрес. През 1939 г. Софийският университет “Св. Климент Охридски” ще го удостои с почетното звание “доктор хонорис кауза”.