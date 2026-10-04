Задържаха 7 при акция срещу наркотиците в София (Снимки)

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Седем души са задържани при специализирана полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотични вещества. При акциите са иззети около 400 грама различни видове наркотици, сред които близо 96 грама фентанил.

В рамките на един ден няколко районни управления са провели операции срещу наркоразпространението в София, съобщиха от СДВР.

При едната акция криминалисти от Шесто РУ спрели за проверка на бул. „Никола Петков" автомобил с варненска регистрация, управляван от 24-годишна жена.

СНИМКА: СДВР

При претърсването на колата са открити множество полиетиленови пликчета със зелена тревиста маса, бяло вещество на бучки и розови таблетки. Част от наркотиците били разпределени в различни по цвят пликчета, привличащи вниманието.

Жената е задържана с полицейска мярка до 24 часа. Според изготвената експертна справка иззетите вещества са над 80 грама марихуана, близо 40 грама амфетамин и 14 грама екстази.

Същия следобед служители на криминална полиция към Трето РУ са задържали трима души по време на наркосделка на бул. „Никола Мушанов".

При проверката е установено, че 35-годишна жена и 43-годишен мъж участвали в сделката като дилъри, а 43-годишна жена била купувач. И тримата са с предишни криминални регистрации и осъждания.

СНИМКА: СДВР

При обиска на дилърката са открити и иззети 26 сгъвки с кафяво прахообразно вещество. При последвалото претърсване на хотелска стая, обитавана от двамата дилъри, са намерени още две пликчета с различен размер, съдържащи кафяво прахообразно вещество, както и електронна везна.

Експертната справка е установила, че общото количество на иззетия наркотик е около 96 грама фентанил.

При друга акция в кв. „Студентски град" криминалисти от Седмо РУ установили след наблюдение, че дилър разпространява наркотици чрез т.нар. дроп-локации, на които клиентите получават стоката.

Около 17:00 часа 21-годишният мъж бил забелязан да оставя бял плик на земята в близост до жилищен блок, след което потеглил с автомобила си. Полицаите го спрели за проверка. На място пристигнали и двама клиенти – мъже на 22 и 23 години, които също били задържани.

Оставеният на земята плик с растителна маса е иззет. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила на дилъра са открити 43 пликчета с различни по вид наркотици и два вейпа.

От експертната справка е установено, че веществата са около 130 грама марихуана, 10 грама кокаин, 10 грама хашиш и 5 грама метамфетамин.

Тримата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа.