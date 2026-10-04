Шеф готвачи от Тунис, Гърция и Турция готвиха на Феста на горнооряховското гърне

Горна Оряховица отново бе столица на вкусните и ароматни ястия през уикенда. След празника на горнооряховския суджук, друг кулинарен фест набира скорост в града - този на горнооряховското гърне.

"То запазва уюта и топлината на дома, и съхранява традициите на нашите предци. След горнооряховския суджук, то е втората емблема на нашия град и от ястие за бедните се превръща в един деликатес, с който ние посрещаме гостите си. Горнооряховското гърне е символ на града ни, който съчетава уюта на дома топлината на огнището и споделената трапеза с приятели".

Така кметът Николай Рашков официално откри третото издание на Фестивала на горнооряховското гърне. Шеф готвачи от Гърция, Турция, Тунис и България, бяха шипката екзотична подправка в празника.

Над сто горнооряховски гърнета бяха приготвили шеф Ивайло Иванов и шеф Царина Цанева за откриването във фестивалното градче край стадиона.

С голям интерес бе посрещнато състезанието Black Box GO, между бъдещите шеф готвачи от пет професионални гимназии от Димитровград, Троян, Лом, Плевен и домакините от Горна Оряховица. Под капака на черната кутия имаше четири продукта – яйца, кисело мляко, сирене и Горнооряховски суджук, които задължително трябваше да присъстват в гурме специалитетите на младите кулинари. На тяхно разположение бе и специално подготвен „магазин", от който те можеха да си „напазаруват" допълнителни продукти. Отборите имаха за готвене 60 минути, след което ястията им бяха оценявани от международното жури от професионални готвачи. Те пък отредиха първото място за възпитаниците на горнооряховсаката ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров". Младите кулинари бяха направили вкусни банички с горнооряховски суджук, сирене, гарнирани с чипс от магданоз, поширано яйце, еспума от кисело мляко. На второ място бе класиран отборът на СУ „Васил Левски" – Троян, а на трето - ПГХЗ „Дмитрий Иванович Менделеев" – Лом. На четвърто и пето място завършиха съответно отборите на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров" – Димитровград и Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване от Плевен.

Световно известните шеф готвачи също показаха своето майсторство, като приготвят традиционни за своите страни ястия. Шеф Стилианос Дингас от Гърция представи сифноска ревитада. Шеф Йонер Чулфаз от Турция – мутанджана, туниски кускус с агнешко приготви шеф Амур Елтайеф, а шеф Влади Петков от България изненада с банска капама с горнооряховски привкус. Така шефовете показаха за пореден път доказаха, че кулинарията е универсален език, на който всички се разбират.

Дрипави баници, топли питки, сладки и солени ястия с тиква, традиционен боб по горнооряховски, многобройни горнооряховски гърнета, палачинки с маджун, градинарска чорба и още куп вкусотии наредиха на „Фолклорна трапеза" читалищата от Община Горна Оряховица в третия ден от феста.

Освен многобройните дегустатори, ястията оцениха и шеф Стилианос Дингас, шеф Влади Петков, шеф Йонер Чулфаз и шеф Амур Елтайеф.

Първото място заслужи НЧ „Иван Вазов – 1893" в с. Първомайци, представено от група „Кулинарни пътешественици". Второто място е за НЧ „Градина – Върбица" и прочутите им дрипавите баници.

На трето място журито отличи НЧ „Съединение – 1888", с. Драганово, с градинарска чорба и гърнета.

Много музика и настроение съпътстваше вкусното похапване.