Няколко пожара бушуват в Хасковско, възрастен човек пострада в опит да ги изгаси

Няколко пожара избухнаха следобед в Хасковска област. Горят борова гора над хасковския квартал „Македонски", дворове на вили и къщи в парк „Кенана", както и около 300 декара гора и храсти край ивайловградските села Горно и Долно Луково.

Няколко екипи на пожарната гасят огъня в боровата гора над кв. „Македонски". На място помагат доброволци и жители на квартала, които използват пръскачки и тупалки. На терен е и ръководството на РДПБЗН, съобщава БНР.

Засега няма опасност за близките жилища. Предполага се, че пламъците са тръгнали от беседки в гората, като най-вероятната причина е небрежност при боравене с огън.

По-рано през деня пожар е избухнал и на територията на парк „Кенана". Запалили са се дворове на вили и къщи, като възрастен човек е пострадал, докато се е опитвал да гаси пламъците. Огънят от неговия двор се е прехвърлил към съседни имоти. Изгорели са няколко дворни места и една барака.

Около 300 декара гора и храсти са обхванати от пожар край ивайловградските села Горно и Долно Луково. Гасенето там е затруднено от вятъра и пресечения терен. Очаква се в овладяването на огъня да се включи и хеликоптер, съобщават от РД ПБЗН.

Пожар е избухнал и в терените около полигона „Корен" след военно учение тази сутрин. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън близките населени места, като са изгорели храсти и гора.

Малко след 15:00 часа пожарът край полигона е локализиран, но работата на терен продължава.