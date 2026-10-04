Приятелката на Филипов видяла убиеца му с пистолет и маска, докато се прибирала с детето си

Тя забелязала, че асансьорът е спрял на петия етаж, а освен тях, там не живеел никой

Криминалисти открили обувките на Мегеров, които той изхвърлил в контейнер - грайферът им съвпадал със следите от блока

Мегеров трябвало да предаде голяма сума пари на Филипов от спортни залагания, включително нерегламентирани

Първото лице, намерило трупа на Илиян Филипов, е 30-годишната Людмила Рачева, с която той поддържал близки отношения.

Това стана ясно в съдебната зала от съдия Петко Минев, който остави в ареста, обвинения в убийството на бизнесмена 51-годишен Славчо Мегеров.

Съдията изтъкна, че час преди убийството свидетелката със своя автомобил и дъщеря си, на 9 г. се е прибрала в жилището на ул. "Парк отдих и култура", а Филипов се отправил към село Марково. След като тя повикала асансьора, видяла, че той е спрял на петия етаж. Там освен нея, Филипов и дъщеря ѝ, не живеел никой друг. "Секунди по-късно чула стъпки от слизащ от горен етаж човек, който бил с маска без дупки за лицето и устата. Над нея носил качулка и яке. В дясната си ръка държал пистолет, а показалецът му бил на спусъка. Виждайки жената и детето, направил опит да прикрие пистолета, но тя го видяла. Мъжът минал покрай тях, излязъл от сградата и се отдалечил встрани за около 15 минути", разказа съдията.

Виждайки мъжа, Рачева се качила в дома си и се обадила на Филипов, който бил почти в Марково. Казала му, че видяла въоръжен маскиран мъж и че асансьорът е бил спрян на техния етаж. Филипов казал, че веднага се връща. Тя опитала да го откаже, но въпреки това продължили да говорят. Жената предложила да звъннат на 112, но бизнесменът казал, че е близо и разговорът продължил дори, след като слязъл от колата и влязъл в сградата. Осветлението на партера не се включило и той я помолил да излезе на площадката, за да се включат лампите. Извикал асансьора, но вместо жената да види бизнесмена, чула изстрел. Притеснила се, влязла в дома си и взела кухненски нож, след което слязла на първия етаж, за да помогне на пострадалия. Там видяла Илиян Филипов да лежи окървавен. Извикала за помощ и на място излезли съседите.

Непосредствено след това Людмила се обадила на телефон 112, а малко по-късно дошла полицията. Камери записали маршрута на извършителя до и от сградата. Дошъл с червено "Пежо", което паркирал в зелени площи точно в 23 ч. 19 минути по-късно е забелязан да слиза от него и тръгва по бул. "Пещерско шосе" към мястото на убийството. В 23,21 ч. отишъл към задната част на жилищна кооперация на около 100 м от местопроизшествието, а в 0,04 ч. влязъл във входа. 11 минути по-късно камерите са заснели как джипът на Рачева паркира пред сградата, а в 0,46 ч. тя влиза във входа. В 0,47 камерата е заснела как друго лице, извършителят, излиза от сградата, което потвърждава нейните показания. В продължение на около 15 минути той е чакал отстрани на сградата. В 1,01 часа на камерите се забелязват фарове на автомобил, идващ от "Пещерско шосе". 2 мин по-късно от него слиза пострадалият, а изчакващият мъж се затичал бързо към входа и влязъл непосредствено след него. В 1,04 ч. е излязъл и е бягал. Минута по-късно е пресякъл булеварда, а след това е влязъл в "Пежо"-то. Оттам камерите проследяват маршрута му. Тръгнал е по "Пещерско шосе", завил по "Копривщица" към "Марица", по колелото на Водната палата, след това завил към Панаира, оттам - наляво по бул. "България" и после по ул. "Седянка". Между 1,18 и 1,20 часа камера засякла как е преоблечен с други дрехи и на два пъти изхвърля вещи в контейнери - бели маратонки и дрехи, след което потеглил със същото червено "Пежо", разказа подробно съдията.

Оттам извършителят потеглил по ул. "Васил Левски", после по бул. "Дунав", след това продължил по още няколко различни улици и паркирал колата, собственост на сестрата на Стойчо Мегеров.

Извършителят бил заснет от осветена камера, вече без качулка и така се установило, че е с гола глава, на краката имал специфични татуировки, носел и чанта. "Още при огледа, на записа, на който бил преоблечен и без маска, по-старите криминалисти разпознали лице, което са разследвали - обвиняемия Славчо Мегеров", обясни още съдия Петко Минев. След това разследващите поискали данни от камерите на АПИ. За самоличността на извършителя говорило и специфично ръкомахане.

Установено е, че той се качил в "Audi RS6". От АПИ докладвали, че Мегеров тръгнал по АМ "Тракия" към Пловдив на предния ден, а няколко часа преди убийството стигнал в Пловдив. В 1,52 ч. след това е регистриран да напусна града на тепетата по "Голямоконарско шосе", а 59 минути след това влязъл в София.

Започнало издирване на "Пежо"-то, което още стояло паркирано в близост до дома на сестрата на Мегеров. Колата е била иззета, а жената казала, че не е давала ключове на никого. Имало обаче два чифта, а от нея полицаите взели само резервните. Казала, че не знае дали брат ѝ го е ползвал с другите ключове. В колата била открита бутилка минерална вода със следи от Мегеров, каквито са открити и по волана. Управлението на автомобила, родството със сестрата и липсващите ключове свързвали Мегеров с колата, с която се придвижвал убиецът. Целият маршрут на извършителят е проследен по камери.

"Няма данни други лица да са излизали от тази сграда. Именно това лице, което в 1,04 излиза от сградата, в 1,07 се качва в "Пежо"-то. На част от камерите се вижда регистрационният номер. И след като други лица нямат достъп до този автомобил и няма друг, който да е бил на мястото на убийството, а и има следи от него в колата, няма кой друг освен Мегеров да е извършител", обясни съдията. Камерата, която засякла как извършителят изхвърлял маратонки и дрехи на ул. "Седянка", засякла как мъж вади обувките от кофата. След това мъжът ги продал за 2 евро на кварталния вулканизатор. Маратонките са иззети, а грайферът им съвпадал със следите от блока.

След като се запозна с всички тези материали по делото, съдия Петко Минев, който преди 2 месеца остави зад решетките първата част от задържаните за убийството на Младежкия хълм тийнейджъри, намери, че искането на прокуратурата за постоянен арест на Славчо Мегеров е основателно. Той изтъкна голямото наказание, което законът предвижда за престъплението, в което 51-годишният мъж е обвинен.

"От събраните до момента доказателства, извършените претърсвания и изземвания и разпитите на свидетелите, може да се направи обосновано предположение, че не друго лице, а Славчо Мегеров е причастен за това престъпление. Права е защитничката, че оръжието не е намерено и няма пряк очевидец и на пръв поглед не изглежда той да е извършител. Според съда обаче това е само на пръв поглед. Налице е верига от косвени доказателства, взаимно допълващи се и между тях няма нито едно, което да разколебае логиката", каза Петко Минев. И допълни, че смъртта на Илиян Филипов е настъпила заради изстрела, а когато човек си набави пистолет, скрие се с маска и чака жертвата си, няма как да се говори за друго, освен за предумишлено убийство.

"По отношение на мотива - разпитани са много свидетели от близкия кръг на Илиян Филипов. Въпреки че разследването е в начален етап, те говорят за неуредени финансови отношения, във връзка със спортни залагания, включително нерегламентирани, между пострадалия и Мегеров. Включително споменават за скорошни спорове отпреди между 10 дни и 2 седмици. Причината била голяма сума, която трябвало Мегеров да предаде на Филипов. Дори свидетелката Рачева посочва, че тъй като обвиняемият живее в София, а сестра му - в Пловдив, се случвало при успешни залози, суми да са били предавани от нея на пострадалия Филипов", обясни още магистратът. И добави, че прокуратурата ще разследва дали това е единственият мотив.

Според него има опасност, ако Славчо Мегеров бъде пуснат на свобода, да се укрие. Мотивира се с конспиративността, с която е опитал да прикрие следите си, както и с тежкото наказание, което го грози, ако бъде осъден.

Съдията отчете, че мъжът е реабилитиран, но все пак има присъда като непълнолетен за умишлено убийство по особено жесток начин и хулигански подбуди, докато имал вече една условна. Изтъкна и другите му присъди, като ги прие за лоши характеристични данни. Петко Минев беше категоричен, че "задържане под стража" е единствената адекватна мярка за неотклонение в случая.

Илиян Филипов беше застрелян около 1 ч. на 30 септември. Същият следобед соченият за килър Славчо Мегеров беше арестуван показно на бул. "Черни връх" в София и ескортиран до Пловдив.

51-годишният мъж е реабилитиран, но назад във времето е имал редица сблъсъци със закона, включително и присъда за убийство през 90-те. Следват много кражби, обири и грабежи, а последно е разследван преди няколко месеца за задигнато инвестиционно злато.

Според държавното обвинение мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен - неуредени финансови отношения между него и Мегеров. Първоначално беше съобщено, че е бил застрелян на паркинга пред сградата в район "Западен", в която има апартамент, но впоследствие местопрестъплението се промени. "Убийството е станало във фоайе на жилищна сграда", категоричен беше днес прокурор Димитър Молев.

По делото вече са разпитани свидетели, свързани с жертвата и обвиняемия, но преки очевидци на екзекуцията до момента не са открити. "На този етап не виждам никакви преки доказателства. Нито оръжие, нито очевидци на този трагичен инцидент", каза преди старта на заседанието за определяне на мярката адвокат Диляна Агова.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред апелативните магистрати.