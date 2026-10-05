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Сайт паразит се пълни чрез AI с наши новини и анализи, продава реклама

Два месеца " 24 часа" чака резултат от сигнала си до правоохранителните органи

Намерихме, и то с признания, собственика Сезер Сабах - бизнесмен, кандидат за депутат от ДПС и общински съветник

Той: Да има журналисти в paragraf.bg е силно казано, това е AI

Още над 400 подобни машини дърпат от съдържанието на българските медии всеки ден и правят бизнес на гърба на журналистите

Целта е да богатеят – включително с разпространение на проруска и антиевропейска пропаганда

Петък, 2 октомври 2026 г., 10:16 ч. „24 часа“ публикува новина със заглавие „Румен Радев успокои за Шипка: Не е изтърбушване, а грижлив ремонт“.

10:20:21 ч. Компютър, който се представя като „n8n“, изтегля статията от сървъра на сайта ни 24chasa.bg.

n8n е безплатна AI програма за автоматизация. Статията не е отворена от читател.

11:07:27 ч. Статията, заедно с оригиналната снимка към нея, е публикувана в сайта paragraf.bg. Там се появява целият материал — без автор и без посочен източник.

Същата сутрин, между 9:39 и 12:25 ч., на paragraf.bg се появяват още 13 материала на „24 часа“ – едно към едно. Компютърът с n8n в името е изтеглил и тринайсетте средно 45 минути по-рано — в същия ред, в който после излизат на paragraf.bg. Това показват сървърните записи на 24chasa.bg, с които разполага редакцията.

От тях разбираме, че сървърите, които теглят неправомерно съдържание от „24 часа” са в градчето Две могили, на трийсетина километра от Русе.

До 3 октомври, събота, на сайта paragraf.bg нямаше посочен журналист, редактор или адрес. Но сайтът има издател. В регистъра на Централната избирателна комисия той е вписан като „Хермес Медия Груп“ ЕООД от Русе.

Според Търговския регистър собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах — бизнесмен от Две могили с парфюмерийни и козметични фирми, бивш кандидат за народен представител от листата на ДПС през 2024 г. (вижте интервюто с г-н Сабах по-долу)

Сайтът, който пълни страниците си с присвоена журналистика, е продал реклама на шест партии преди изборите през април 2026 г.

Случаят не е изолиран. Още от 2022 г. наблюдаваме дейността на измамници, които крадат съдържание от "24 часа" и го представят като свое, за да печелят. Многократно сме подавали сигнали до различни институции. Напоследък обаче крадците станаха изключително нагли и вече се опитват да крадат в промишлени количества.

В записите на сървърите на „24 часа“ за един ден има около 400 автоматични посетители (ботове), които свалят новите статии, както и архивни. Не всички от тях са крадци, но доста са - включително маскирани като ботове на Google.

Така изглежда запис от логовете на "24 часа", които са няколко милиона всеки ден.

Повечето крадци сe „маскират” като обикновени читатели. В поредица от разследвания ще ви представим методите и "бизнеса" на най-наглите от тях, защото повечето разпространяват (не безкористно) и антиевропейски и проруски наративи.

Как открихме издателя на paragraf.bg

На началната страница на paragraf.bg няма обявен собственик, а страницата „За нас“ даваше грешка – до 3 октомври, когато се свързахме със собственика му. Тогава като "екип" се появиха снимки без имена – очевидно на несъществуващи хора.

Статиите в paragraf.bg и досега са без автор – въпреки че голяма част от тях идват от „24 часа” с лично авторство. Дори статите, подписани само с „24 часа” си имат автор – но не и когато се появят в paragraf.bg.

Името на фирмата издател, собственост на Сезер Сабах, се появява само там, където законът го изисква — в мястото за предизборната тарифа – но линкът към него беше прикрит много добре. А след 3-и октомври изчезна напълно от сайта – но, разбира се, имаме архивирано всичко.

Как се стига от сайта до човека Медиите, които продават предизборна реклама, са длъжни да обявят тарифите и договорите си. Така се появяват три официални следи: Самият сайт. На страницата „Парламентарни избори 2026“ на paragraf.bg пише: „Фирма: Хермес Медия Груп ЕООД. Медия: Paragraf.bg“. За контакт за реклама е посочен Ахмед Алиев. Централната избирателна комисия. В регистъра на ЦИК за изборите на 19 април 2026 г. на 4 март 2026 г. са вписани „„Хермес Медия Груп“ ЕООД – сайт Paragraf.bg“ (№ 46) и „„Хермес Медия Груп“ ЕООД – сайт Ruse.News“ (№ 45). Търговският регистър. „Хермес Медия Груп“ ЕООД е учредена на 2 юли 2021 г. със седалище в Русе. Декларирана е „дейност на информационни агенции“.

Справка от Търговския регистър през информационната система Ciela.

Адресът paragraf.bg е заявен в регистрационната платформа на домейните .bg - Регистър.БГ на 11 май 2025 г. и е платен до 11 май 2027 г. В публичната справка е вписано само името Мехмед Ахмед - като регистрант. Според информацията ни става въпрос за местен журналист, който работи за централна медия, но също така „помага в бизнеса” на Сезер.

Всички останали данни за paragraf.bg в Регистър.БГ са скрити заради европейския регламент за защита на личните данни. Собствеността на сайта е скрита и зад американската компания Cloudflare, която не показва къде е истинският му сървър. Разбира се, това не попречи на „24 часа” да стигне до реалният му собственик. Знаем къде са и сървърите.

След като се свързахме с г-н Сабах на 3 октомври, на сайта бързо последваха драстични промени. Рубриката Анализи, в която имаше най-много откраднати материали от "24 часа", изчезна светкавично.

Ето как изглеждаше сайтът до 3 октомври:

И ето как беше променен след това:

Дали фирмата е обявила действителния си собственик в регистъра на медиите в Министерството на културата, не е ясно. Попитахме министерството официално, но засега нямаме отговор. Чакаме също отговори по темата от прокуратурата, ГДБОП, Регистър.БГ, Google, Cloudflare и др. – ще ги публикуваме в следващата част на разследването ни.

Последният сигнал срещу paragraf.bg подадохме преди два месеца до прокуратурата и в момента проверката на ГДБОП по случая продължава.

Парфюмеристът

Въпреки че е собственик на два сайта, Сабах не е професионален издател. Според Търговския регистър той е едноличен собственик и управител на шест действащи фирми. Най-големите са в парфюмерията и козметиката — „Мартинез Бутик“ ЕООД и „Био Арома“ ЕООД. Търговският регистър ги оценява в диапазона от 500 000 до 5 млн. евро приходи. Освен това той прави и копчета - чрез компанията "Полком Европа".

Медийната му фирма е в най-ниския диапазон — до 50 000 евро.

Фирмите, в които е собственик или участва Сезер Сабах, според информационната система Ciela.

През 2024 г. сайтът Money.bg публикува интервю с Фавиол Сефери — предприемач от Бургас, който продава собствена марка парфюми. Сефери разказва, че „споделената страст“ го е събрала със Сезер Сабах, за да създадат този бизнес. По думите му Сабах работи с екип от химици и парфюмери, а козметиката се произвежда „във фабриката на „Мартинез““.

Политикът

През май 2024 г. ДПС регистрира листата си в Русе за изборите на 9 юни. Сезер Сабах е пети в нея. Медии го описват като „едно от новите лица“ на партията — знак за отвореност към млади хора от бизнеса. Според същия източник той е бил общински съветник в Две могили от 2007 до 2013 г. Сабах не е избран за депутат.

Позициите му в кампанията са проевропейски. „Русе е най-перспективният и европейски град в България“, казва той пред „Дарик“. В материал в собствения си сайт ruse.news казва, че членството в ЕС „дава много предимства“ и че България трябва да изнася стоки и услуги, а не работна сила.

Не са открити данни за политическата му дейност след разцеплението на ДПС през лятото на 2024 г.

Пари от партиите

Сайтът paragraf.bg, който реално няма собствени новини, е продал предизборна реклама на партии от целия политически спектър. В офертата си до партиите сайтът обявява че има над 350 000 уникални посетители на месец и над 40 млн. гледания във фейсбук. Тези числа не са проверени. Една рекламна статия в сайта струва 200 евро.

Аудиторията, която сайтът продава на партиите, е събрана почти на 100% чрез съдържанието, произведено на журналисти от утвърдени медии, основно от „24 часа“, отчасти от БНТ и Евронюз, показва анализ на съдържанието на сайта. Медиите обаче не са цитирани.

Каква е линията на сайта

За разлика от много други подобни сайтове с крадено съдържание, paragraf.bg не е антиевропейски пропаганден сайт. В проверените заглавия от юли и октомври 2026 г. няма и проруски внушения. Има заглавия в подкрепа на Украйна и НАТО, взети от големите агенции и редакции.

Реално линията на сайта е същата като на медиите, от които копира. Собствени са само рубрики като „Коментар на седмицата“, която не е постоянна.

До 3-и октомври сайтът имаше рубрика „Анализи”, в която бяха основно откраднати от „24 часа” материали. Вероятно като предпазна мярка тази рубрика изчезна, но това няма да му помогне.

ruse.news, вторият сайт на фирмата на Сабах, е регионален, с подписани материали, но и със сензационни заглавия — за пророчества на Ванга и за бой с извънземни. При проверката на 3 октомври 2026 г. не бяха открити следи, че копира „24 часа“ по схемата на paragraf.bg.

Моделът на paragraf.bg е търговски: чуждата журналистика носи трафик, трафикът носи реклама от Google и от партиите.

„24 часа“ е най-добре документираният пример на вестник в България за копирано съдържание – в огромни размери, без разрешение. Но същото се случва със сериозните медии навсякъде по света — от германското списание Der Spiegel до американския The New York Times.

Новините им, името им и доверието, трупано с десетилетия, се превръщат в безплатна суровина. Веригата изглежда така:

Машини свалят новините минути след публикуването им; Сайтове без автори ги публикуват като свои; Фейсбук групи ги разнасят; Google и десетки рекламни посредници плащат за рекламите до копията; Ботовете на изкуствения интелект поглъщат и оригиналите, и копията.

По същите тръби, макар и не в случая с paragraf.bg , тече и антиевропейска и проруска пропаганда.

Печелят всички по веригата, освен медиите, които създават съдържанието. Те не умират от това. Живеят все по-трудно — колкото да продължават да хранят паразитите.

Сезер Сабах: „Журналисти в paragraf.bg

е силно казано. Това е AI сайт“

Управителят на фирмата, вписана като издател на paragraf.bg, твърди, че сайтът „не е точно“ негов и че „отвсякъде взема“

— Г-н Сабах, вие сте управител на „Хермес Медия Груп“, нали?

— Точно така.

— Знаете ли за сайта paragraf.bg?

— Да.

— Ваш сайт ли е?

— Ами не точно.

— А как е точно? В сайта на ЦИК е посочено, че вашата фирма е издател на този сайт.

— Ами не, но имаме някакви такива партньорства. Сложно е отношението, малко.

— Познавате ли самия сайт? Чели ли сте го?

— Да.

— Били ли сте в редакцията му? Познавате ли журналистите?

— Журналистите е силно казано. То е AI сайт.

Сезер Сабах. Снимка: Личен профил на бизнесмена в Instagram.

— Точно в тази връзка — знам, че сте специалист по изкуствен интелект. Имате ли представа, че много голяма част от съдържанието на сайта е взета от „24 часа“?

— Възможно е. Той отвсякъде взема.

— Знаете ли, че това е забранено от закона, когато няма разрешение — включително за снимките?

— Снимките, доколкото виждам, по принцип винаги се цитира откъде е взета снимката. Пък и рядко вие самите сте ги снимали като фотографи — ползвате ги отнякъде.

— Всъщност не е така. Много голяма част от снимките ни са наши. Имаме цял отдел с фоторепортери, които снимат и видео. Другите снимки са от агенции, на които плащаме. А те се появяват в paragraf.bg. Знаете ли кой прави това и защо?

— Вижте, аз съм се занимавал с техническата част на нещата. Собственикът е друг. На моменти сме имали някакви партньорства. Не е пряко наш сайтът. Ако има нещо, ще предам на собственика. Ако искате, ще му дам вашия номер да ви звънне и да се разберете, защото сега ще вляза в един спор, с който нямам общо.

— За мен е много важно да изясним ролята на всеки. Ще съм ви благодарен да му предадете. Чакам да ми се обади, за да имам и неговата позиция, защото подготвяме голям материал по темата.

— Да, ще предам телефона на собственика. Надявам се да ви звънне.

— Как се казва той?

— Всъщност ще ви излъжа, мисля че беше Милан Антонов. Той е турски гражданин, с двойно гражданство. Кое точно от имената да ви кажа — ще ви излъжа.

— Занимавали сте се и с политика. Активен ли сте още? Членувате ли в партия?

— Към този момент — не.

— Оттеглили сте се от политиката?

— Аз не съм бил никога в активната политика в такъв смисъл.

— Как тогава бяхте пети в листата на ДПС?

— Бил съм кандидат и не съм станал депутат. Тоест нямам функции, които да съм заемал където и да е.

— Но знаете, че сайтът използва съдържание от „24 часа“.

— Казвам — вероятно може и да използва. Той взема всичко, което е публично. И самият изкуствен интелект се обучава на публична информация, която е достъпна в интернет пространството. Аз смятам, че вие не ги измисляте тези новини. Новините са си новини. Това, че изкуственият интелект взема примерно от два-три, пет източника и си ги сглобява — всеки изкуствен интелект е обучаван върху нещо.

— Ще си позволя да не се съглася. Ето — интервюто с вас, като излезе в „24 часа“, ще бъде новина на „24 часа“, а не на изкуствения интелект, нали така?

— Вероятно да.

— Ще го публикува ли paragraf.bg, как мислите?

— Вероятно може да го публикува. Не изключвам този момент. Питате ме — аз като техническо лице ви отговарям.

— Но като техническо лице знаехте ли, че този сайт ще взема съдържание от други медии, които инвестират доста пари, за да го създадат?

— В момента на интервю ли съм?

— Аз съм журналист. Трябва да дам вашата позиция — ако публикувам материал без нея, ще попитате защо я няма. Моята работа е да предам много точно, буква по буква, вашата позиция по темата.

— Добре. Обяснявам следното. Самият сайт като платформа има за идея да събере максимално много информация, за да може да я сглоби. Той не събира само „24 часа“. Не мога да кажа сега дали говорим за нещо конкретно, или по принцип, защото той е изграден така, че да събере максимално много информация и читателят да може да се информира от много източници на едно място. Дори смятам, че така се изключва личната позиция на журналиста — защото вие в самата статия по някакъв начин изразявате и лична позиция. Тоест да бъде максимално обективен.

— Разбирам каква е идеята ви, но това съдържание е взето от сайтове, които са инвестирали немалко пари, за да го създадат.

— Това какво е казал премиерът Румен Радев, примерно — ако смятате, че вие сте го създали, аз не съм съгласен.

— Други неща сме създали ние, а и те са в този сайт, и никой не ни е питал дали сме съгласни. Все едно някой да вземе колата ви и да каже: „Тази кола мога и аз да я карам.“

— Казвам, че данните, които се събират, не са от едно-единствено място. Ако има информация, той си я сглобява по някакъв начин. Няма да се съглася, че там има информация само от един източник. Всяка една статия, знам, че е сглобявана от различни източници.

— Всъщност не е точно така. Ако влезете в сайта, ще видите, че…

— Да ви кажа честно, не го чета толкова често. Казвам как беше архитектурно правилно. Ако собственикът е променил нещо в самия алгоритъм спрямо първоначалния замисъл, не следя този процес.

— Благодаря ви, че ми отделихте време. Разчитам собственикът да ми се обади, за да го интервюирам по темата.

— Да. Добре.

До редакционното приключване на броя лицето, което Сезер Сабах посочи като собственик на paragraf.bg, не се свърза с „24 часа“. Когато го направи – ще публикуваме позицията му.

Видеопрезентация на разследването, генерирана с изкуствен интелект от NotebookLM.

КАРЕ · Какво казва Сабах и какво показват документите „Не е точно“ мой сайт. „Собственикът е друг.“ В регистъра на ЦИК за изборите на 19 април 2026 г. „Хермес Медия Груп“ ЕООД е вписана като издател на „сайт Paragraph.bg“ (№ 46). На страницата си за изборите paragraf.bg пише: „Фирма: Хермес Медия Груп ЕООД. Медия: Paragraf.bg“. Според Търговския регистър едноличен собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах. Документ за „партньорство“ с друго лице не е представен. „Всяка една статия е сглобявана от различни източници.“ На 2 октомври 2026 г. на paragraf.bg се появиха 13 материала на „24 часа“. Четирите, сверени докрай, са копирани изцяло, със снимките. В името на всяка снимка стои номерът на статията във вътрешната система на „24 часа“. Сверените копия не посочват „24 часа“ като източник. „Снимките по принцип винаги се цитира откъде е взета снимката.“ В сверените копия „24 часа“ не е посочен като източник нито на текста, нито на снимките. „Новините са си новини.“ Законът за авторското право наистина не защитава самите новини, фактите и данните. Защитава обаче текста, с който журналистът ги разказва, и снимките. „Не съм бил никога в активната политика.“ През май 2024 г. Сабах е пети в листата на ДПС в Русе за изборите на 9 юни. От 2007 до 2013 г. е бил общински съветник в Две могили.

(Още по темата за paragraf.bg и кой друг краде от медиите - очаквайте продължение)

Изготвянето на това разследване е подкрепено с грант от фонда IJ4EU. Международният институт по печата (IPI), Европейският център за журналистика (EJC) и всички други партньори във фонда IJ4EU не носят отговорност за публикуваното съдържание и за начина, по който се използва.