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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23674104 www.24chasa.bg

Крадци на „24 часа” с дъх на парфюм и политика вдигнаха на две могили ГДБОП и прокуратурата

Станимир Въгленов

[email protected]

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  • Сайт паразит се пълни чрез AI с наши новини и анализи, продава реклама
  • Два месеца " 24 часа" чака резултат от сигнала си до правоохранителните органи
  •  Намерихме, и то с признания, собственика Сезер Сабах - бизнесмен, кандидат за депутат от ДПС и общински съветник
  • Той: Да има журналисти в paragraf.bg е силно казано, това е AI
  • Още над 400 подобни машини дърпат от съдържанието на българските медии всеки ден и правят бизнес на гърба на журналистите
  • Целта е да богатеят – включително с разпространение на проруска и антиевропейска пропаганда 

Петък, 2 октомври 2026 г., 10:16 ч. „24 часа“ публикува новина със заглавие „Румен Радев успокои за Шипка: Не е изтърбушване, а грижлив ремонт“.

10:20:21 ч. Компютър, който се представя като „n8n“, изтегля статията от сървъра на сайта ни 24chasa.bg.

n8n е безплатна AI програма за автоматизация. Статията не е отворена от читател.

11:07:27 ч. Статията,  заедно с оригиналната снимка към нея,  е публикувана в сайта paragraf.bg. Там се появява целият материал — без автор и без посочен източник.

Същата сутрин, между 9:39 и 12:25 ч., на paragraf.bg се появяват още 13 материала на „24 часа“ – едно към едно. Компютърът с n8n в името е изтеглил и тринайсетте  средно 45 минути по-рано — в същия ред, в който после излизат на paragraf.bg. Това показват сървърните записи на 24chasa.bg, с които разполага редакцията.

От тях разбираме, че сървърите, които теглят неправомерно съдържание от „24 часа” са в градчето Две могили, на трийсетина километра от Русе.

До 3 октомври, събота, на сайта paragraf.bg нямаше посочен журналист, редактор или адрес. Но сайтът има издател. В регистъра на Централната избирателна комисия той е вписан като „Хермес Медия Груп“ ЕООД от Русе.

Според Търговския регистър собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах — бизнесмен от Две могили с парфюмерийни и козметични фирми, бивш кандидат за народен представител от листата на ДПС през 2024 г. (вижте интервюто с г-н Сабах по-долу)

Сайтът, който пълни страниците си с присвоена журналистика, е продал реклама на шест партии преди изборите през април 2026 г. 

Случаят не е изолиран. Още от 2022 г. наблюдаваме дейността на измамници, които крадат съдържание от "24 часа" и го представят като свое, за да печелят. Многократно сме подавали сигнали до различни институции. Напоследък обаче крадците станаха изключително нагли и вече се опитват да крадат в промишлени количества.

В записите на сървърите на „24 часа“ за един ден има около 400 автоматични посетители (ботове), които свалят новите статии, както и архивни. Не всички от тях са крадци, но доста са - включително маскирани като ботове на Google.

Така изглежда запис от логовете на "24 часа", които са няколко милиона всеки ден.
Така изглежда запис от логовете на "24 часа", които са няколко милиона всеки ден.

Повечето крадци сe „маскират” като  обикновени читатели. В поредица от разследвания ще ви представим методите и "бизнеса" на най-наглите от тях, защото повечето разпространяват (не безкористно) и антиевропейски и проруски наративи.

Как открихме издателя на paragraf.bg

На началната страница на paragraf.bg няма обявен собственик, а страницата „За нас“ даваше грешка – до 3 октомври, когато се свързахме със собственика му. Тогава като "екип" се появиха снимки без имена – очевидно на несъществуващи хора.

Статиите в paragraf.bg и досега са без автор – въпреки че голяма част от тях идват от „24 часа” с лично авторство. Дори статите, подписани само с „24 часа” си имат автор – но не и когато се появят в paragraf.bg.

 Името на фирмата издател, собственост на Сезер Сабах, се появява само там, където законът го изисква — в мястото за предизборната тарифа – но линкът към него беше прикрит много добре. А след 3-и октомври изчезна напълно от сайта – но, разбира се, имаме архивирано всичко.

Как се стига от сайта до човека

Медиите, които продават предизборна реклама, са длъжни да обявят тарифите и договорите си. Така се появяват три официални следи:

  1. Самият сайт. На страницата „Парламентарни избори 2026“ на paragraf.bg пише: „Фирма: Хермес Медия Груп ЕООД. Медия: Paragraf.bg“. За контакт за реклама е посочен Ахмед Алиев.
  2. Централната избирателна комисия. В регистъра на ЦИК за изборите на 19 април 2026 г. на 4 март 2026 г. са вписани „„Хермес Медия Груп“ ЕООД – сайт Paragraf.bg“ (№ 46) и „„Хермес Медия Груп“ ЕООД – сайт Ruse.News“ (№ 45).
  3. Търговският регистър. „Хермес Медия Груп“ ЕООД е учредена на 2 юли 2021 г. със седалище в Русе. Декларирана е „дейност на информационни агенции“.

 

Справка от Търговския регистър през информационната система Ciela.
Справка от Търговския регистър през информационната система Ciela.

Адресът paragraf.bg е заявен в регистрационната платформа на домейните .bg - Регистър.БГ на 11 май 2025 г. и е платен до 11 май 2027 г. В публичната справка е вписано само името Мехмед Ахмед - като регистрант. Според информацията ни става въпрос за местен журналист, който работи за централна медия, но също така „помага в бизнеса” на Сезер.

Всички останали данни за paragraf.bg в Регистър.БГ са скрити заради европейския регламент за защита на личните данни. Собствеността на сайта е скрита и зад американската компания Cloudflare, която не показва къде е истинският му сървър. Разбира се, това не попречи на „24 часа” да стигне до реалният му собственик. Знаем къде са и сървърите.

След като се свързахме с г-н Сабах на 3 октомври, на сайта бързо последваха драстични промени. Рубриката Анализи, в която имаше най-много откраднати материали от "24 часа", изчезна светкавично.

Ето как изглеждаше сайтът до 3 октомври:

И ето как беше променен след това:

Дали фирмата е обявила действителния си собственик в регистъра на медиите в Министерството на културата, не е ясно. Попитахме министерството официално, но засега нямаме отговор. Чакаме също отговори по темата от прокуратурата, ГДБОП, Регистър.БГ, Google, Cloudflare и др. – ще ги публикуваме в следващата част на разследването ни.

Последният сигнал срещу paragraf.bg подадохме преди два месеца до прокуратурата и в момента проверката на ГДБОП по случая продължава.

Парфюмеристът

Въпреки че е собственик на два сайта, Сабах не е професионален издател. Според Търговския регистър той е едноличен собственик и управител на шест действащи фирми. Най-големите са в парфюмерията и козметиката — „Мартинез Бутик“ ЕООД и „Био Арома“ ЕООД. Търговският регистър ги оценява в диапазона от 500 000 до 5 млн. евро приходи. Освен това той прави и копчета - чрез компанията "Полком Европа".

Медийната му фирма е в най-ниския диапазон — до 50 000 евро.

Фирмите, в които е собственик или участва Сезер Сабах, според информационната система Ciela.
Фирмите, в които е собственик или участва Сезер Сабах, според информационната система Ciela.

През 2024 г. сайтът Money.bg публикува интервю с Фавиол Сефери — предприемач от Бургас, който продава собствена марка парфюми. Сефери разказва, че „споделената страст“ го е събрала със Сезер Сабах, за да създадат този бизнес. По думите му Сабах работи с екип от химици и парфюмери, а козметиката се произвежда „във фабриката на „Мартинез““.

Политикът

През май 2024 г. ДПС регистрира листата си в Русе за изборите на 9 юни. Сезер Сабах е пети в нея. Медии го описват като „едно от новите лица“ на партията — знак за отвореност към млади хора от бизнеса. Според същия източник той е бил общински съветник в Две могили от 2007 до 2013 г. Сабах не е избран за депутат.

Позициите му в кампанията са проевропейски. „Русе е най-перспективният и европейски град в България“, казва той пред „Дарик“. В материал в собствения си сайт ruse.news казва, че членството в ЕС „дава много предимства“ и че България трябва да изнася стоки и услуги, а не работна сила.

Не са открити данни за политическата му дейност след разцеплението на ДПС през лятото на 2024 г.

Пари от партиите

Сайтът paragraf.bg, който реално няма собствени новини, е продал предизборна реклама на партии от целия политически спектър. В офертата си до партиите сайтът обявява че има над 350 000 уникални посетители на месец и над 40 млн. гледания във фейсбук. Тези числа не са проверени. Една рекламна статия в сайта струва 200 евро.

Аудиторията, която сайтът продава на партиите, е събрана почти на 100% чрез съдържанието, произведено  на  журналисти от утвърдени медии, основно от  „24 часа“, отчасти от БНТ и Евронюз, показва анализ на съдържанието на сайта. Медиите обаче не са цитирани.

Каква е линията на сайта

За разлика от много други подобни сайтове с крадено съдържание, paragraf.bg не е антиевропейски пропаганден сайт. В проверените заглавия от юли и октомври 2026 г. няма и проруски внушения. Има заглавия в подкрепа на Украйна и НАТО, взети от големите агенции и редакции.

Реално линията на сайта е същата като на медиите, от които копира. Собствени са само рубрики като „Коментар на седмицата“, която не е постоянна.  

До 3-и октомври сайтът имаше рубрика „Анализи”, в която бяха основно откраднати от „24 часа” материали. Вероятно като предпазна мярка тази рубрика изчезна, но това няма да му помогне.

ruse.news, вторият сайт на фирмата на Сабах, е регионален, с подписани материали, но и със сензационни заглавия — за пророчества на Ванга и за бой с извънземни. При проверката на 3 октомври 2026 г. не бяха открити следи, че копира „24 часа“ по схемата на paragraf.bg.

Моделът на paragraf.bg е търговски: чуждата журналистика носи трафик, трафикът носи реклама от Google и от партиите.

„24 часа“ е най-добре документираният пример на вестник в България за копирано съдържание – в огромни размери, без разрешение. Но същото се случва със сериозните медии навсякъде по света — от германското списание Der Spiegel до американския The New York Times.

Новините им, името им и доверието, трупано с десетилетия, се превръщат в безплатна суровина. Веригата изглежда така:

  1. Машини свалят новините минути след публикуването им;
  2. Сайтове без автори ги публикуват като свои;
  3. Фейсбук групи ги разнасят;
  4. Google и десетки рекламни посредници плащат за рекламите до копията;
  5. Ботовете на изкуствения интелект поглъщат и оригиналите, и копията.

По същите тръби, макар и не в случая с  paragraf.bg , тече и антиевропейска и проруска пропаганда.

Печелят всички по веригата, освен медиите, които създават съдържанието. Те не умират от това. Живеят все по-трудно — колкото да продължават да хранят паразитите.

Сезер Сабах: „Журналисти в paragraf.bg

е силно казано. Това е AI сайт“

  • Управителят на фирмата, вписана като издател на paragraf.bg, твърди, че сайтът „не е точно“ негов и че „отвсякъде взема“

— Г-н Сабах, вие сте управител на „Хермес Медия Груп“, нали?

— Точно така.

— Знаете ли за сайта paragraf.bg?

— Да.

— Ваш сайт ли е?

— Ами не точно.

— А как е точно? В сайта на ЦИК е посочено, че вашата фирма е издател на този сайт.

— Ами не, но имаме някакви такива партньорства. Сложно е отношението, малко.

— Познавате ли самия сайт? Чели ли сте го?

— Да.

— Били ли сте в редакцията му? Познавате ли журналистите?

— Журналистите е силно казано. То е AI сайт.

Сезер Сабах. Снимка: Личен профил на бизнесмена в Instagram.
Сезер Сабах. Снимка: Личен профил на бизнесмена в Instagram.

— Точно в тази връзка — знам, че сте специалист по изкуствен интелект. Имате ли представа, че много голяма част от съдържанието на сайта е взета от „24 часа“?

— Възможно е. Той отвсякъде взема.

— Знаете ли, че това е забранено от закона, когато няма разрешение — включително за снимките?

— Снимките, доколкото виждам, по принцип винаги се цитира откъде е взета снимката. Пък и рядко вие самите сте ги снимали като фотографи — ползвате ги отнякъде.

— Всъщност не е така. Много голяма част от снимките ни са наши. Имаме цял отдел с фоторепортери, които снимат и видео. Другите снимки са от агенции, на които плащаме. А те се появяват в paragraf.bg. Знаете ли кой прави това и защо?

— Вижте, аз съм се занимавал с техническата част на нещата. Собственикът е друг. На моменти сме имали някакви партньорства. Не е пряко наш сайтът. Ако има нещо, ще предам на собственика. Ако искате, ще му дам вашия номер да ви звънне и да се разберете, защото сега ще вляза в един спор, с който нямам общо.

— За мен е много важно да изясним ролята на всеки. Ще съм ви благодарен да му предадете. Чакам да ми се обади, за да имам и неговата позиция, защото подготвяме голям материал по темата.

— Да, ще предам телефона на собственика. Надявам се да ви звънне.

— Как се казва той?

— Всъщност ще ви излъжа, мисля че беше Милан Антонов. Той е турски гражданин, с двойно гражданство. Кое точно от имената да ви кажа — ще ви излъжа.

— Занимавали сте се и с политика. Активен ли сте още? Членувате ли в партия?

— Към този момент — не.

— Оттеглили сте се от политиката?

— Аз не съм бил никога в активната политика в такъв смисъл.

— Как тогава бяхте пети в листата на ДПС?

— Бил съм кандидат и не съм станал депутат. Тоест нямам функции, които да съм заемал където и да е.

— Но знаете, че сайтът използва съдържание от „24 часа“.

— Казвам — вероятно може и да използва. Той взема всичко, което е публично. И самият изкуствен интелект се обучава на публична информация, която е достъпна в интернет пространството. Аз смятам, че вие не ги измисляте тези новини. Новините са си новини. Това, че изкуственият интелект взема примерно от два-три, пет източника и си ги сглобява — всеки изкуствен интелект е обучаван върху нещо.

— Ще си позволя да не се съглася. Ето — интервюто с вас, като излезе в „24 часа“, ще бъде новина на „24 часа“, а не на изкуствения интелект, нали така?

— Вероятно да.

— Ще го публикува ли paragraf.bg, как мислите?

— Вероятно може да го публикува. Не изключвам този момент. Питате ме — аз като техническо лице ви отговарям.

— Но като техническо лице знаехте ли, че този сайт ще взема съдържание от други медии, които инвестират доста пари, за да го създадат?

— В момента на интервю ли съм?

— Аз съм журналист. Трябва да дам вашата позиция — ако публикувам материал без нея, ще попитате защо я няма. Моята работа е да предам много точно, буква по буква, вашата позиция по темата.

— Добре. Обяснявам следното. Самият сайт като платформа има за идея да събере максимално много информация, за да може да я сглоби. Той не събира само „24 часа“. Не мога да кажа сега дали говорим за нещо конкретно, или по принцип, защото той е изграден така, че да събере максимално много информация и читателят да може да се информира от много източници на едно място. Дори смятам, че така се изключва личната позиция на журналиста — защото вие в самата статия по някакъв начин изразявате и лична позиция. Тоест да бъде максимално обективен.

— Разбирам каква е идеята ви, но това съдържание е взето от сайтове, които са инвестирали немалко пари, за да го създадат.

— Това какво е казал премиерът Румен Радев, примерно — ако смятате, че вие сте го създали, аз не съм съгласен.

— Други неща сме създали ние, а и те са в този сайт, и никой не ни е питал дали сме съгласни. Все едно някой да вземе колата ви и да каже: „Тази кола мога и аз да я карам.“

— Казвам, че данните, които се събират, не са от едно-единствено място. Ако има информация, той си я сглобява по някакъв начин. Няма да се съглася, че там има информация само от един източник. Всяка една статия, знам, че е сглобявана от различни източници.

— Всъщност не е точно така. Ако влезете в сайта, ще видите, че…

— Да ви кажа честно, не го чета толкова често. Казвам как беше архитектурно правилно. Ако собственикът е променил нещо в самия алгоритъм спрямо първоначалния замисъл, не следя този процес.

— Благодаря ви, че ми отделихте време. Разчитам собственикът да ми се обади, за да го интервюирам по темата.

— Да. Добре.

До редакционното приключване на броя лицето, което Сезер Сабах посочи като собственик на paragraf.bg, не се свърза с „24 часа“. Когато го направи – ще публикуваме позицията му.

Видеопрезентация на разследването, генерирана с изкуствен интелект от NotebookLM.

КАРЕ · Какво казва Сабах и какво показват документите

„Не е точно“ мой сайт. „Собственикът е друг.“

В регистъра на ЦИК за изборите на 19 април 2026 г. „Хермес Медия Груп“ ЕООД е вписана като издател на „сайт Paragraph.bg“ (№ 46). На страницата си за изборите paragraf.bg пише: „Фирма: Хермес Медия Груп ЕООД. Медия: Paragraf.bg“. Според Търговския регистър едноличен собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах. Документ за „партньорство“ с друго лице не е представен.

„Всяка една статия е сглобявана от различни източници.“

На 2 октомври 2026 г. на paragraf.bg се появиха 13 материала на „24 часа“. Четирите, сверени докрай, са копирани изцяло, със снимките. В името на всяка снимка стои номерът на статията във вътрешната система на „24 часа“. Сверените копия не посочват „24 часа“ като източник.

„Снимките по принцип винаги се цитира откъде е взета снимката.“

В сверените копия „24 часа“ не е посочен като източник нито на текста, нито на снимките.

„Новините са си новини.“

Законът за авторското право наистина не защитава самите новини, фактите и данните. Защитава обаче текста, с който журналистът ги разказва, и снимките.

 „Не съм бил никога в активната политика.“

През май 2024 г. Сабах е пети в листата на ДПС в Русе за изборите на 9 юни. От 2007 до 2013 г. е бил общински съветник в Две могили.

 (Още по темата за paragraf.bg и кой друг краде от медиите - очаквайте продължение)

Изготвянето на това разследване е подкрепено с грант от фонда IJ4EU. Международният институт по печата (IPI), Европейският център за журналистика (EJC) и всички други партньори във фонда IJ4EU не носят отговорност за публикуваното съдържание и за начина, по който се използва.

Така изглежда запис от логовете на "24 часа", които са няколко милиона всеки ден.
Справка от Търговския регистър през информационната система Ciela.
Фирмите, в които е собственик или участва Сезер Сабах, според информационната система Ciela.
Сезер Сабах. Снимка: Личен профил на бизнесмена в Instagram.

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