В Стара Загора посрещнаха главата на св. Климент Охридски

Честната глава на св. Климент Охридски пристигна в Стара Загора и беше посрещната от Старозагорския митрополит Киприан пред сградата на Областната администрация в града. След това тя беше пренесена с литийно шествие, предвождано от военния духов оркестър на Втора тунджанска механизирана бригада до катедралния храм „Св. Николай", съобщава БТА.

В шествието участваха още Доростолският митрополит Яков, игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий, игуменът на Бачковския манастир Велички епископ Сионий, свещенослужители от цялата страна, миряни.

„Нека всички имаме преуспяване в живота и св. Климент Охридски да бъде наш пазител и небесен покровител. Да ни дава сили и вдъхновение да помним и да съхраняваме нашите ценности", каза Старозагорският митрополит Киприан.

В катедралния храм беше извършена празнична вечерня. А светинята ще остане за поклонение в храма до 6 октомври, когато ще бъде пренесена в храм „Св. Въведение Богородично", където ще бъде отслужено празнично вечерно богослужение. След него ще започне и празничен духовен концерт.

Мощите на свети Климент Охридски пристигнаха в Стара Загора от гръцкия манастир „Св. Йоан Кръстител", който се намира на няколко километра от град Верия, близо до Солун. Манастирът е древен монашески център. Той е известен и почитан не само заради светците, живели в него, но и заради мощите на свети Климент Охридски.

Част от мощите на свети Климент Охридски се намират в Република Северна Македония. Те се съхраняват в манастира „Св. Пантелеймон" в гр. Охрид. Има две версии за това как главата на светеца е попаднала в гръцкия манастир „Св. Йоан Кръстител". Едната е, че гръцки монаси я открадват и я носят в Гърция. Другата, че самият светец пожелава главата му да се върне на мястото, където е постриган за монах, припомниха от Старозагорската митрополия.