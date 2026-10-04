Обявиха частично бедствено положение заради пожара в Ивайловград

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Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал до село Горно Луково, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. Огънят е обхванал към момента около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включи и хеликоптер "Кугър", съобщиха от Министерството на отбраната.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато от областната администрация.

В момента съм на мястото на стихията. Полагат се всички възможни усилия за овладяването ѝ. Пристигнаха и втори хеликоптер и допълнителни екипи огнеборци. Засега няма опасност за населението в близките населени места, каза за БТА заместник-кметът на Ивайловград Светла Моллова.