ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руснак убил Илия Павлов, после го ликвидирали

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23674459 www.24chasa.bg

Обявиха частично бедствено положение заради пожара в Ивайловград

1536
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал до село Горно Луково, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. Огънят е обхванал към момента около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включи и хеликоптер "Кугър", съобщиха от Министерството на отбраната.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато от областната администрация.

В момента съм на мястото на стихията. Полагат се всички възможни усилия за овладяването ѝ. Пристигнаха и втори хеликоптер и допълнителни екипи огнеборци. Засега няма опасност за населението в близките населени места, каза за БТА заместник-кметът на Ивайловград Светла Моллова.

Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха