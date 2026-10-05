Първата седмица: кампания с приличие и PR рокади зад кадър

Щабът на Гюров и Кандев се раздели с пиара Арман Бабикян, Костадинов и Волгин в спасителна мисия, Йотова и Вълчев - най-говорещата двойка

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - говорещи и пътуващи из държавата. Гюров и Кандев - актьори в клипове, в които изглеждат симпатично комични. Иван Христанов им намигна, като откри кампанията си от “техния” Гоце Делчев. Костадин Костадинов и Петър Волгин се пуснаха в спасителна мисия - на паметника Шипка и на партийната си крепост.

Така неусетно измина първата седмица от старта на предизборната кампания на фона на куп събития, сред които се откроиха връщането на тленните останки на Самуил и убийството на най-богатия бизнесмен в Пловдив.

Фокусиран да чете исторически и криминални страници, народът (извън кръга от политици, журналисти и експерти) като че ли

още не усеща предизборна жега

- дали заради необичайното захлаждане в края на септември, или защото вече е претръпнал на избори. И това май се очертава като голяма задача пред кандидатите и техните екипи - да провокират активността на избирателите на единствения вот, в който те пряко посочват политика, олицетворяващ единството на нацията. Седмият президент на България.

Сега действащият - Илияна Йотова, има и сложната задача да съчетава програмата си на президент с графика на кандидат. За ролята на кандидат тя заложи на много срещи и много изминати километри. Усърдно обикаля и по-малки градове,

говори с хората за доходите, тревогите от войната, социалното разделение,

какво да задържи младите българи. Отива там, където политици от години не са стъпвали, но старателно избягва щедри обещания в стил парламентарни избори, защото не президентът дава помощи за отопление или намалява цените в магазина.

Илияна Йотова по време на обиколката си в Ямбол

Често повтаря думата “единение” и обещава в президентството да се водят дебати, защото това е и нейното поведение като вице, а след това и като наследи Радев като държавен глава.

Отправя посланието, че след последните години на яростно разделение сега е моментът държавата да се изправи, защото институциите вече няма да воюват помежду си и можем с общи усилия да тръгнем напред.

“Обичаме родината си, искаме славата на миналото да я препращаме напред и да я даваме щедро на децата ни, за да знаят откъде е тръгнала България, да познават своя корен, да пазят своята идентичност, да пазят езика си и да са горди българи” - така символно стартира Йотова от старата българска столица Велики Преслав.

Препълнена зала посрещна Илияна Йотова и Кирил Вълчев в Плевен.

Андрей Гюров, когото тя изтегли от късата клечка за служебен премиер , ѝ отговаря с аргумента, с който опозицията нахъсва десните да гласуват - че един президент не трябва да приглася на премиера. Това, както и че те са единственият евро-атлантически тандем, са

двата кита, върху които се гради образът на Гюров и Кандев

Куп коментатори очевидно имат задача да обяснят в тв студиа и социални мрежи вота на 25 октомври като геополитически, но прави впечатление, че тази посока не е толкова застъпена в говоренето на самите кандидати.

Като историк и политик от старата школа Веселин Методиев (от инициативния комитет на бившия служебен премиер) отбеляза в “24 часа”, че и Йотова, и Гюров се държат възпитано, което в подобни кампании досега не се е случвало.

Професорът обича думата “приличен” - политик с приличие, и като че ли това наистина описва първите дни от кампанията на основните играчи.

Когато се разчу обаче, че край Гюров и Кандев застава като пиар Арман Бабикян, някои бяха убедени, че идеологът на някогошното “Отровно трио” ще им смени рязко тона. Все пак той бе този, който издигна бесилки в центъра на София и символично погребваше корупмираното управление през 2020 г. Експертът по политически кампании и бивш депутат е

любител на ярки пърформанси

Но нищо подобно - бившият служебен премиер и неговият бивш главсек на МВР останаха все така сдържани - първият възпитано усмихнат, а вторият - с режещ (засега неясно кого) поглед.

Андрей Гюров на среща с избиратели в Благоевград

Факт е, че клипчетата като филмова лента, които ги направиха Тик Ток звезди (дело на предишния им телевизионерски пиар екип от МС Надежда Узунова и Тони Господинов). Но вероятно различно е темпото да се бръснеш в премиерския кабинет или да риташ там топка с Бербатов от посещенията на артфестивали и местни празници като президентска двойка, където трябва да изглеждаш естествен. В тези първи дни на кампанията двамата раздават повече усмивки и малко послания.

Вече в минало време в щаба им говорят за Арман Бабикян, който поел работата с концепция за силна кампания в социалните мрежи, където Гюров и особено Кандев да станат любимци на младите.

Линия, различна от кампанията на сочените за фаворити Йотова и Вълчев, които залагат на лични срещи с различни хора из страната.

Но пиар ролята на Бабикян приключва още на първата седмица - с Димитрина Александрова от неговата агенция “Манира”, напуснали в края на септември. Лаконичното обяснение е

различия по визията за кампанията

Явно следва нова стратегия.

За подобно развитие подсказа във фейсбук и пиар експертът Диана Дамянова на 1 октомври, която с обичайния си сарказъм предрече, че в кампанията ще има още смяна пиари около Гюров и Кандев.

Прави впечатление, че през тази първа седмица вместо да се засилят, тиктокове, рийлове и шортове на тази двойка, те поизчезнаха - точно продуктите, които таргетираха дигиталния млад избирател, гледащ света през екрана. Много е вероятно промяната в пиара да е свързана с това.

Иначе да организира програмата на кандидатите

в щаба остава Надя Табутова

от екипа на продуцентската компания Final_new, специализирана в рекламни филми и видеопродукция и част от една от най-големите групи за рекламно и медийно обслужване у нас adhub. Съпруга е на Владимир Табутов - 43-годишния предприемач със соларни паркове, който при влизането на “Продължаваме промяната” в политиката стана депутат от ПП за един мандат.

Тогава Андрей Гюров бе шеф на парламентарната група. Преди това Надя Табутова е работила в Американския университет в Благоевград, където Гюров бе преподавател по финанси - в отдела по прием на студенти. Била е в журито на конкурса “40 до 40” на “Дарик” заедно с бившия програмен директор на радиото и настоящ съпредседател на комитета Константин Вълков.

Любопитно е дали новият екип

ще засили прожекторите към Кандев

И при двойката Йотова/Вълчев кандидатите за президент и вицепрезидент имат отделни програми, но при Гюров/Кандев линията на бившия главен секретар на МВР е видимо по-подчертана.

Президентът, който е действащ по конституция, и шефът на БТА, който е в неплатен отпуск за кампанията, по-често обаче се движат заедно. Така беше онзи ден в Ловеч, където и двамата потвърдиха, че се готвят детайлно за всяка среща, както и че очевидно Йотова е “пообрала” сладкодумието на своя кандидат за вицепрезидент. Но и двамата са все така емоционални, когато говорят.

При другата двойка не е ясно кой от екипите от пиари е посъветвал прожекторите да се насочат повече към Кандев, защото феновете му се увеличавали за разлика от тези на Гюров.

Няма потвърждение, че има два тима, които работят поотделно за кандидатите за президент и вице, прилагайки различни тактики.

Към персоналния екип на бившия главен секретар на МВР се е присъединил младият политолог Калоян Васев, който е лидер на младежите от “Промяната”.

От щаба се въздържат да коментират творческите си планове, но негови членове са категорични, че е лъжа мълвата за напускането на Искра Ангелова. Актрисата и водеща на популярното някога предаване по БНТ “Нощни птици” бе съветник на Гюров като служебен премиер и сега е в комитета му. Именно тя е човекът, поканил много от артистичните имена, издигнали го за президент - като вокала на “Остава” Свилен Ноев, който сам разказа за това например.

Кампанията навлиза в нов етап

и ще се развива с тематични срещи с експерти по ресори - имаме много лекари, хора на изкуството, финансисти, юристи и пр., обясни самата Искра Ангелова, потърсена от “24 часа”. Половината от инициативния комитет са хора от страната, които на местно ниво са авторитети, те организират срещи с хората, допълва тя.

Костадин Костадинов се включи в отбелязването на празника на Добрич.

На източния фронт при Костадин Костадинов и Петър Волгин всичко се движи според очакванията. Лидерът на “Възраждане” бе кандидат за президент и преди 5 години, взе 102 хил. гласа.

Но сега има и друга мисия - след априлските избори, на които формацията на Румен Радев привлече много от избирателите на “Възраждане”, лично председателят в двойка с популярният радиоводещ и настоящ евродепутат Волгин трябва да консолидира ядрото ѝ. Да върнат любовта на феновете си, е голямата мисия на двамата кандидати.

Преброяване и стягане на редиците, на което Бойко Борисов и ГЕРБ не се решиха

на този етап.

Твърдото русофилство на формацията и обичайните националистически послания се препотвърждават от първите дни кампания. Двойката брани домашната ракия и паметта за Освобождението, като разказва на феновете си в социалните мрежи за план паметникът на Шипка да бъде разрушен - което Костадинов, Волгин и “Възраждане” няма да позволят.

Стигна се дотам премиерът Радев да обясни в парламентарния контрол, че нищо освен отдавна отлагания грижлив ремонт не се случва и че Шипка е светиня на всички българи, не на “Възраждане”.

Мотото на Костадинов и Волгин е “Различният избор”. Засега Волгин е по-активен в медийните участия и най-вече в подкасти в социалните мрежи, докато Костадинов води традиционна кампания и обикаля страната.

И той като Йотова и Вълчев тръгна от района на Плиска и обиколи Северозападна България.

Иван Христанов сяда на стол на жълтите павета пред парламента и отговаря на живо във фейсбук на въпроси.

Обратно на двойката на “Възраждане”, чиито имена партията до последно пази в тайна, Иван Христанов стартира предсрочно, така че реално

има зад гърба си не седмица, а вече месец кампания

С висок стол от т.нар. триъгълник на властта, на метри от президентството бившият служебен министър на земеделието си направи живо студио с коментари и послания. Отговаря и на включвания от социалните мрежи. Поредното бе този четвъртък - “60 минути с Христанов. Няма неудобни въпроси”.

Преди официалния старт на агитацията из столицата и страната се появиха и билбордовете му “Президентът на народа”, заради което бяха пуснати жалби. Но тъй като на тях няма номер в бюлетина, ЦИК не ги прие за незаконна агитация. А в отговор на коментари, че хвърля много пари, Христанов отчете публично, че са му стрували 48 хил. евро.

Както се и зарече, той залага на разговори с хората, прави и онлайн дискусии. Като истински “президент на народа” в едно от видеата си похапва консерва русенско варено, докато разказва спомени от детството. На питания отговаря и в специалния сайт на двойката, в която кандидат за вице е демографът от БАН доц. Стоянка Черкезова. Там публикуват и разяснения на изборния процес от ЦИК.

Лице на инициативния му комитет е Денис Ризов, а начело на щаба - Десислава Николова, която бе член на политическия му кабинет в МЗХ и негов медиен съветник като министър. 28-годишната политоложка е работила в Министерството на електронното управление и агенцията по вписванията. До миналата година оглавяваше младежката организация на “Да, България”, бе номинирана за член на Националния съвет на партията, сред чиито учредители е била. Николова бе кандидат за кмет на Банкя през 2019 г.