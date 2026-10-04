Руснак убил Илия Павлов, после го ликвидирали

Убийствата на футболни босове през годините са били свързани с дълбокия ъндърграунд, а не със самия футбол, каза бивш полицейски шеф

Руснакът, убит само 2-3 часа след убийството Илия Павлов, вероятно е бил човекът, извършил разстрела на бизнесмена. Това заяви пред NOVA ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция".

„Мисля, че това беше убиецът на Павлов", каза Василев. По думите му при разследването е било открито мястото, от което е стреляно, както и оръжието. Пушката била поставена със специална скоба, която позволявала на стрелеца да се прицели.

Убийството на бизнесмена е едно от най-знаковите за българския преход. Павлов е застрелян на 7 март 2003 г. пред централата на „Мултигруп" на столичния бул. „Г. М. Димитров". Куршумът, вероятно от ловен патрон .30-06 „Спрингфийлд", разкъсва сърцето и черния му дроб. Стрелецът е бил на около 60 метра от сградата. Разследващите откриват метална скоба, закрепена ниско на дърво, от която се виждал входът на сградата, но оръжието така и не е намерено.

Павлов излиза от сградата с телефона си и е само на няколко крачки от четирима свои гардове, когато е прострелян. Охраната го качва в BMW и го откарва към „Пирогов", но според един от гардовете той е издъхнал още преди да бъде качен в колата. Първите полицаи пристигат 14 минути след стрелбата. При огледа не са открити гилзи, а мястото е било внимателно почистено.

По-късно става ясно, че външната камера на сградата е спряла да записва точно в момента на убийството. Разследването тръгва по различни следи, включително към руснак и поляк, но извършителят така и не е установен. Вечерта Павлов е бързал да тръгне за вечеря с бивш израелски посланик. Според описанието на свидетели убиецът е изчакал той да излезе, след което е натиснал спусъка и е изчезнал.

Още в часовете след убийството започва издирването на извършителя. Таксиметров шофьор съобщава, че вероятно е превозвал убиеца, а няколко часа по-късно в столичния кв. „Дианабад" е открит запален „Опел Астра", за който се предполага, че е използван за бягството. Колата се оказва открадната още на 9 февруари 2003 г.

До днес убийството остава неразкрито. През годините са се появявали различни версии за поръчителите и мотивите.

"Павлов бил убит през зимата, когато било тъмно, но той стоял на осветено място и говорел по телефона. Въпреки че около него имало много охрана, стрелецът успял да го уцели", разказа Васил Василев.

„Там беше професионално. Стрелбата беше професионалнa", заяви Василев. Според него обаче охраната допуснала сериозни грешки. След стрелбата тя тръгнала към „Пирогов", за да разбере, че шефът е починал, вместо да преследва убиеца.

„Частната охрана са най-добрите носачи на ковчези и при Жоро Илиев, и при Илия Павлов", каза бившият полицейски директор.

Василев коментира и убийството на Илиян Филипов, като призова да не се избързва с твърденията за задържания.

„За задържания знам само това, което съм чел. Не е професионален убиец", каза той. По думите му мъжът е направил беля преди години при спречкване, след което е тръгнал по нелегалния път.

„Интересно е дали е нает да свърши тази работа. Това трябва да бъде разкрито от МВР", заяви Василев. Според него трябва да се установи мотивът и да се провери дали става дума за личен конфликт или за поръчково убийство.

При поръчките, по думите му, веригата обикновено минава през много хора, за да се стигне трудно до този, който е дал поръчката.

„Тези приказки „това е убиецът", нека да не избързваме. Нека видим доказателствата, които ще представят в съда. Там той ще прецени", каза Василев.

Той припомни и случай от миналото, при който обвинени за убийство били представени като извършители, но съдът ги освободил. „Това не беше по мое време, а след мен", уточни той.

Според Василев най-знаковите убийства по времето, когато е бил начело на полицията, са тези на Илия Павлов и Емил Кюлев.

„Времето беше тежко, аз бях в това време, бях вплетен в него, живеех в това време. И да мрънках, нямаше кой да ми помогне", каза той.

Бившият шеф на полицията коментира и убийствата на футболни босове през годините. По думите му те са били свързани с дълбокия ъндърграунд, а не със самия футбол.

Василев направи паралел между убийството на Илиян Филипов и това на Петър Христов, основател на охранителна фирма, който беше убит пред офиса си.

„Явно от бизнес интереси, пред офиса му го убиха. Много прилича на това убийство. Прилича по извършването - причакал го е, убива го, изчезва", каза той.

Според Василев извършителят на убийството на Филипов не е действал като професионален убиец. „Просто има душа да го направи това престъпление. Гръмнал го е един път, оцелил го е и си е тръгнал", обясни той. По думите му професионалните убийци дават контролен изстрел, за да се уверят, че са изпълнили задачата.

„Сега трябва да намерят оръжието, това е най-важното нещо. После трябва да се намерят патроните и да се направи анализ, балистична експертиза, техническа експертиза на оръжието", заяви Василев. Според него това са сложни действия, но разследващите трябва да бъдат оставени да си свършат работата.

Той коментира и случая с Петрохан. Oпредели го като „недобре свършена работа", водеща до много проблеми и въпроси.

„Как да им вярваме, като не ни убеждават", каза Василев.

Според него народните представители не трябва да се опитват да контролират разследванията на убийства, тъй като има институции, които трябва да се занимават с тази работа. Присъдата пък е това, което в крайна сметка ще покаже на хората, че трябва да вярват.

Василев е категоричен, че убийството на Илиян Филипов не означава завръщане на мутренските години.

„Това са епизоди, които съпътстват живота. Намесени са много пари, власт и влияние", каза той.

Според него професионални убийци има и сред българите. „Ценоразпис за тази работа няма, за колкото се спазариш. Убиват за 20 евро, убиват и за 5 милиона. Всичко много зависи как ще се спазариш", заяви той.