Приятелката на Илиян Филипов видяла убиеца, който чакал във входа с маска и пръст на спусъка

Мегеров взел колата на сестра си, камери записали движението му из целия град преди и след екзекуцията, от АПИ установили, че за 59 минути се върнал в София

Мотив за убийството: спортни залози "на черно"

В продължение на 2 часа 51-годишният Славчо Мегеров, известен и като Мегера, чакал 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, за да го екзекутира. Това е станало пред сградата, в която бременната приятелка на собственика на една от най-големите транспортни фирми на Балканите и на футболен клуб "Ботев" (Пловдив) живеела с детето си.

След като дошъл от София с аудито си, Мегеров, който от години живеел в столицата, взел пежото на сестра си, сложил маска и качулка и с пистолет в ръка зачакал Илиян Филипов.

Всичко това разказа в мотивите си съдия Петко Минев. Това е същият магистрат, който преди 2 месеца остави в ареста първата част от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Сега съдията наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" и на Славчо Мегеров.

Съдебното заседание се гледа при закрити врати, за да не се разгласяват публично факти от интимния живот на страните. Петко Минев успя да опише цялата картина около екзекуцията, без да навлиза в лични подробности.

Съдията потвърди и мотива, който от прокуратурата нарекоха "неуредени финансови взаимоотношения". Ставало въпрос за пари от спортни залози.

Вместо при букмейкър Илиян Филипов залагал при Славчо Мегеров

Давал му пари и ако познаел, получавал печалба. Именно това станало причина да загуби живота си. ИЛИЯН ФИЛИПОВ СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Във фаталната нощ 30-годишната Людмила Рачева гледала мача България - Естония с 9-годишната си дъщеря и приятеля си Илиян Филипов. След срещата тя тръгнала към жилището си на ул. "Парк отдих и култура", а бизнесменът - към дома си в село Марково. Натиснала копчето на асансьора, но се усъмнила, тъй като той бил на петия етаж. Там има само два апартамента - този, който обитавали с момиченцето и Филипов, и един празен. Секунди по-късно чула стъпки от горе и пред очите се появил мъж с черна маска и качулка, с пистолет в ръка и пръст на спусъка.

При вида на Рачева и детето той се опитал да го прикрие, излязъл навън и се отдалечил.

Тя веднага се качила вкъщи и набрала Филипов

Той бил почти в Марково, но разбирайки за маскирания мъж и за това къде е бил асансьорът, категорично заявил, че се връща. Людмила му казала да звъннат на телефон 112, но бизнесменът отказал и разговорът между тях продължил буквално до убийството.

Слизайки от колата си и влизайки в сградата, той дори я помолил да излезе на стълбището, защото лампите не светнали. Тя ги включила от площадката на петия етаж, а приятелят викнал асансьора. Вместо да го види обаче, Рачева чула изстрел.

Притеснена, че може да има нужда от помощ, грабнала един нож и слязла, но заварила окървавеното му тяло. Започнала да вика, комшии излезли, а после тя се обадила на полицията.

Моментално започнало разследване по случая. Освен записите от камерите на сградата органите на реда иззели уличните и тези на АПИ и така успели да проследят движението на извършителя - от София до Пловдив и обратно, с всяка малка спирка.

До мястото на убийството килърът дошъл с червено пежо

Спрял го точно в 23 ч в зелени площи, а 19 минути по-късно излязъл и се отправил по бул. "Пещерско шосе" към точната кооперация. Влязъл във входа около полунощ, а 11 минути по-късно джипът на Рачева паркирал отпред. Камерите хванали как тя и детето влизат, а минута по-късно извършителят излязъл, което потвърждава историята на 30-годишната жена. Съдия Петко Минев определи мярката за неотклонение 2 месеца след като отказа да пусне на свобода задържаните за убийството на Младежкия хълм. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

В продължение на 15 минути мъжът чакал до сградата, Филипов пристигнал и в 1,03 ч влязъл във входа. Моментално след него дотичал маскираният, а в 1,04 ч е хванат как бяга наобратно. Пресякъл булеварда, качил се обратно в пежото и започнал да кара из Пловдив.

Между 1,18 и 1,20 ч извършителят, вече преоблечен, бил сниман как изхвърля бели маратонки и дрехи в кофи на ул. "Седянка". На сутринта

мъж извадил обувките от контейнера и ги продал за 2 евро на кварталния вулканизатор

След като се отървал от доказателствата, Славчо Мегера стигнал с пежото до дома на сестра си. Тъй като камери уловили регистрационния номер на колата, полицаите бързо разбрали, че тя е регистрирана на нейно име.

Стари криминалисти пък познали самия Мегеров на един от записите, тъй като преди години си имали работа с него. Установени били още както специфични татуировки на краката на мъжа, така и ръкомахане. Видеа показали, че се качил обратно в своето Audi RS6, отпрашил по "Голямоконарско шосе" и за 59 минути минал цялата магистрала, за да се прибере обратно в София.

Въпреки твърденията на защитата за липса на каквито и да е преки доказателства - като оръжието на убийството и очевидци, съдия Петко Минев е категоричен, че има непрекъсната верига от косвени, които показват, че именно Славчо Мегеров е изстрелял куршума, убил Илиян Филипов.

Пежото било иззето, а резервните ключове - предадени от

сестрата на заподозрения, която казала, че не знае дали брат й го е ползвал

с другите. Вътре обаче били открити следи от него - по волана и по шише от минерална вода.

И тъй като единственото лице, посетило сградата по това време, е пристигнало с този автомобил, разследващите са категорични, че няма кой друг да е извършителят.

Грайферът на продадените за 2 евро маратонки пък съвпадал със следите, намерени на стълбището на кооперацията.

"По отношение на мотива - разпитани са много свидетели от близкия кръг на Илиян Филипов. Въпреки че разследването е в начален етап, те говорят за неуредени финансови отношения във връзка със спортни залагания, включително нерегламентирани, между Филипов и Мегеров. Включително споменават за

скорошни спорове преди 10 дни или най-много до 2 седмици

Причината била голяма сума, която трябвало Мегеров да предаде на Филипов. Дори свидетелката Рачева посочва, че тъй като обвиняемият живее в София, а сестра му - в Пловдив, се случвало при успешни залози суми да са предавани от нея на Филипов", обясни още магистратът. И добави, че прокуратурата ще разследва дали това е единственият мотив.

Петко Минев категорично отсече, че единствената адекватна мярка за неотклонение е

задържане под стража,

тъй като мъжът може да се укрие. За това говорят както тежестта на обвинението, така и конспиративността, с която опитал да прикрие следите си. Съдията обърна внимание и на 5-те предишни осъждания на Мегеров. Той е реабилитиран, но те бяха разгледани като лоши характеристични данни. Една от присъдите му била за жестоко убийство, което извършил още като непълнолетен.

Славчо Мегеров има право да обжалва в 3-дневен срок пред Апелативния съд и да направи нов опит да излезе на свобода.