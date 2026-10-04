Трети моторист загина при катастрофа днес, този път на Айтоския проход

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Трети моторист загина при катастрофа в рамките на деня. Тежкият инцидент е станал в Айтоския проход, който е затворен и в двете посоки заради сблъсък между лек автомобил и мотоциклет.

Катастрофата е станала около 17,30 ч. в близост до разклона за село Зетьово. На място са изпратени екипи на полицията.

От Областното пътно управление потвърдиха, че мотористът е загинал. Към момента няма официална информация за други пострадали или за причините за катастрофата, съобщава БНТ.

По-рано днес моторист загина и в Банско. Инцидентът е станал около 13,35 ч. на ул. „Патриарх Евтимий", на изхода към Добринище. По първоначални данни товарен автомобил за пътна помощ е отнел предимството на мотоциклет, управляван от 43-годишен мъж от София. При сблъсъка той е паднал на пътното платно и е починал на място.

Движението по улицата в Банско е било спряно, а автомобилите са пренасочени по обходни маршрути.

Преди това днес моторист загина и при катастрофа край болница „Токуда" в София. По първоначални данни при този инцидент не е участвало друго превозно средство.