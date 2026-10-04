Кметът на Благоевград Методи Байкушев очаква дете с голяма вероятност да е със синдром на Даун

Кметът на Благоевград Методи Байкушев съобщи, че с половинката му Мила очакват момче, което според изследванията с 95% вероятност ще се роди със синдром на Даун.

В края на август стана ясно, че градоначалникът ще става баща за трети път. Новината първо съобщи съпругата му Мила, а 45-годишният кмет на Благоевград сподели публикацията й и написа: „Мила го каза преди мен и по-добре, отколкото бих го казал аз. Да, много се радвам."

Байкушев вече има две момчета – едното е в 7-и клас, а другото в 3-4-и клас. „Момчетата вкъщи са безкрайно щастливи и получавам от тях толкова много любов и подкрепа, че някак всичко става една идея по-леко", написа съпругата му Мила.

„Решихме заедно да го посрещнем. Не като подвиг и не като жертва, а защото е нашето дете и е дар Божий", написа днес кметът във фейсбук. Той подчерта, че решението да запазят детето е лично и че не съди хората, които в подобна ситуация биха избрали друго.

„Като Мила, и аз искам да кажа ясно, че това е нашият избор и не съдим никого, който в същата ситуация е решил друго", посочи той. Кметът изрази и гордост от половинката си.

„Гордея се с Мила. Със силата и честността, с които говори за това", написа той. Той благодари на хората, които вече са им писали, и призова за молитвите им.

„Ще се радваме на молитвите ви. Нашият син вече е обичан", завърши Байкушев.