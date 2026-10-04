Пожарът в Ивайловград навлезе в Гърция

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Пожарът в землището на ивайловградското село Горно Луково, който възникна по обед днес, прехвърли границата и се развива и на територията на съседна Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, съобщава БТА.

Огънят по-рано обхвана около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. В гасенето участват 13 екипа на пожарните служби от Хасковска и Кърджалийска области, два хеликоптера, тежка техника.

Кметът на Ивайловград Диана Овчарова обяви частично бедствено положение.

Десет гръцки противопожарни екипа са ангажирани в гасенето, каза Иванов. По негови думи ситуацията в съседната държава се усложнява от обстоятелството, че огънят бушува в иглолистен горски масив.