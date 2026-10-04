200 души изкачиха 60-метровата сграда на общината в Пазарджик, събират 5000 евро за техника за спасяване

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Повече от 200 катерачи и ентусиасти се включиха в традиционната инициатива за изкачване на сградата на община Пазарджик, съобщиха организаторите от Сдружение „Планинско спасяване - област Пазарджик", цитирани от БТА.

Събитието привлече участници от различни възрасти от цялата страна, които в продължение на два дни показаха спортен дух, активен начин на живот и съпричастност към каузата на проявата.

За поредна година организаторите отчитат устойчив интерес към събитието, тъй като в годините то се утвърждава като едно от най- атрактивните в спортния календар на общината.

Тази година изкачването на 60-метровата сграда на общината бе съпътствана с кауза за събиране на 5000 евро за закупуване на издирвателна техника за Сдружение „Планинско спасяване - област Пазарджик".

Партньори в провеждането на инициативата са „Пещерно спасяване – Cave Rescue Bulgaria" и Община Пазарджик.