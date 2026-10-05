Депутатът Димитър Балев: Убийството на Илиян Филипов не е поръчково

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Трябва да вярваме на официалната информация от МВР и прокуратурата за убийството на Илиян Филипов. Не се потвърждават спекулациите за поръчково убийство.

Това каза в сутрешиня блок на Нова тв депутатът от ПБ Димитър Балев, който дълги години е бил полицай в Пловдив. Днес е председател на антикорупционната комисия в парламента.

Спорът между Илиян Филипов и Иван Петлешков е регионален и няма отношение към националната политика.

Той нарече случая "Колеги, прибирайте се" срам за службите за сигурност. През 2024 година шефове на ГДБОП заповядаха на полицаи, за да не арестуват контрабандисти на цигари. Тогава беше освободен началник на отдел в местната структура на ГДБОП.

Работим по сигнали в комисията за противодействие на корупцията, каза Балев за работата си като народен представител.

Много странно е политик с един от най-ниските рейтинги да опровергава тези с най-високия, каза Балев за проверките на полетите на Делян Пеевски и неговите твърдения, че това са лъжи.

Знам, че такива фактури има, категоричен е Димитър Балев за думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че 36 от полетите са платети от компания, свързана с фирмите, доставяли мантинели за пътищата в България.

Процедурата за номинации на членове на ВСС от парламентарната квота не предполага проверки дали за тях са прилагани специални разузнавателни средства, посочи още Балев. Той вярва, че предложените кандидати са независими.

"Няма как материали от прилагане на СРС да не бъдат унищожени, за да се ползват за компромати. Тези практики ще бъдат прекратени", категоричен е Балев.