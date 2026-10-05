Теодор Славев: Заради криминалните събития - ниска избирателна активност на вота за президент

Няма да наблюдаваме за първи път активност на криминалния контингент, както и на МВР и прокуратурата по време на изборна кампания. Това каза по Би Ти Ви политологът Теодор Славев по темата за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. По думите му в случая с убийството в Пловдив общественото мнение се разделили на две групи.

Едната беше "Край, държавата се разпада", а втората "За първи път имаме държава, защото за 24 часа е задържан предполагаем извършител", обясни Славев като уточни, че според него и двете тези са преувеличени.

Но много често сме виждали как криминални случаи почват с много големи фойерверки при тяхното разследване и накрая приключва тихо в съда, каза още той.

И според Цветанка Андреева има политически битки, които надхвърлят стратегията за президентските избори, дори понякога излизали на преден план.

От една страна, управляващите имат възможността да играят на по-сигурно, защото правят кампания за президентски вот като управляващи - техният кандидат е всъщност действащ президент. Което дава тази институционално преимущество. От друга страна, ПБ почва да интервенира при опозицията, каза още тя, визирайки сблъсъка между представителите на управляващите и опозицията в петък.

Тя обясни, че битката с олигархията е в изпълнителната власт, защото тя черпела ресурси от бюджета, а не толкова в парламента. Ако ще се борим с олигархията, операция "Чисти ръце" трябва да започне отвътре, каза още тя.

Според Теодор Славев всичко това ще доведе до по-ниска избирателна активност, защото подобни събития демотивират гласуването. Имат интерес и двете основни кандидат-президентски двойки за това, защото те водят такава кампания - фрагментирана и в ехо-балоните на тези, които ги подкрепят. По думите му кампанията ще се реши от твърдите партийни ядра - от една страна ПБ, от друга - ПП и ДБ.