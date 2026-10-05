Мъж от Розино подаде фалшив сигнал за купуване на гласове на телефон 112

Обадил се преди последните парламентарни избори

Мъж от карловското село Розино ще трябва да плати глоба от 500 евро, след като подаде фалшив сигнал за купуване на гласове преди последните парламентарни избори на 19 април. На 8 април т. г. той набрал телефон 112 и съобщил, че двама негови съселяни предлагат облаги на социално слаби, за да гласуват за определена политическа партия.

Подобно нещо не било установено, а и самият извършител признал вината си и договорил с прокуратурата да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово.