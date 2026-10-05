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Мъж от Розино подаде фалшив сигнал за купуване на гласове на телефон 112

Ваня Драганова

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Фалшивите сигнали на телефон 112 не са рядкост. СНИМКА: АРХИВ

Обадил се преди последните парламентарни избори

Мъж от карловското село Розино ще трябва да плати глоба от 500 евро, след като подаде фалшив сигнал за купуване на гласове преди последните парламентарни избори на 19 април. На 8 април т. г. той набрал телефон 112 и съобщил, че двама негови съселяни предлагат облаги на социално слаби, за да гласуват за определена политическа партия.

Подобно нещо не било установено, а и самият извършител признал вината си и договорил с прокуратурата да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово. 

Фалшивите сигнали на телефон 112 не са рядкост. СНИМКА: АРХИВ

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