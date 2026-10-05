"Алфа рисърч": 44,5% твърдо избират Йотова и Вълчев, 26,1% - Гюров и Кандев

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Сигурен балотаж между двойките се очертава на предстоящия президентски вот, като на втори тур ще се изправят действащият президент Илияна Йотова с кандидат за вице Кирил Вълчев и Андрей Гюров с кандидат за вице Георги Кандев. Това сочат най-новите социологически данни на "Алфа рисърч" на старта на изборната кампания.

Йотова и Вълчев събират 44,5% подкрепа сред твърдо решилите да гласуват. 26,1% пък ще пуснат бюлетина за Гюров и Кандев. На трето място се класира кандидат-президентската двойка на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин, а на 4-о място - Иван Христанов и Стоянка Черкезова.

Очакваната избирателна активност е около 37%, тоест между 2 400 000 и 2 600 000 души.

Ето пълната картина на електоралните нагласи на старта на изборната кампания.

Сред твърдо решилите да гласуват:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44,5%

Андрей Гюров и Георги Кандев 26,1

Костадин Костадинов и Петър Волгин 10,5%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3,4%

Радостин Василев и Красимир Манов 2,5%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 2,2%

Николай Ненчев и Цвета Кирилова 1,8%

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев 1,6%

Георги Димов и Димитър Шивиков 0,9%

Проучването е проведено между 24 септември и 1 октомври със собствени средства на "Алфа рисърч" сред 1000 пълнолетни граждани, с двустенна извадка с квота и пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.