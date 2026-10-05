"Алфа рисърч": 44,5% твърдо избират Йотова и Вълчев, 26,1% - Гюров и Кандев

Сигурен балотаж между двойките се очертава на предстоящия президентски вот, като на втори тур ще се изправят действащият президент Илияна Йотова с кандидат за вице Кирил Вълчев и Андрей Гюров с кандидат за вице Георги Кандев. Това сочат най-новите социологически данни на "Алфа рисърч" на старта на изборната кампания.
Йотова и Вълчев събират 44,5% подкрепа сред твърдо решилите да гласуват. 26,1% пък ще пуснат бюлетина за Гюров и Кандев. На трето място се класира кандидат-президентската двойка на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин, а на 4-о място - Иван Христанов и Стоянка Черкезова.
Очакваната избирателна активност е около 37%, тоест между 2 400 000 и 2 600 000 души.
Ето пълната картина на електоралните нагласи на старта на изборната кампания.
Сред твърдо решилите да гласуват:
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44,5%
Андрей Гюров и Георги Кандев 26,1
Костадин Костадинов и Петър Волгин 10,5%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3,4%
Радостин Василев и Красимир Манов 2,5%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 2,2%
Николай Ненчев и Цвета Кирилова 1,8%
Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев 1,6%
Георги Димов и Димитър Шивиков 0,9%