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Задържаха мъж, пребил 90-годишния си баща, внукът го издаде (обновена)

Дима Максимова

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Мъжът е задържан за 24 ч. за домашно насилие СНИМКА: Pixabay

Служители на полицейското управление в Елена задържаха 54-годишен за домашно насилие, упражнено над 90-годишния му баща.

В неделя, около 17,30 ч., в полицейското управление съдействие е потърсил жител на Златарица. Той обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

54-годишният син живеел при баща си и се грижел за 90-годишния родител. Внукът, който се обадил в полицията, живеел при майка си, но в неделния ден бил на гости.  Станал свидетел на  разпрата между баща си и дядо си, която прераснала в побой.  От юмруците на сина е пострадал по-възрастният мъж. Той обяснил на разследващите, че синът се нахвърлил без някаква  конкретна причина. Не е бил и под въздействие на алкохол.

Пристигналият на място екип на спешна помощ е установил кръвонасядания в областта на окото на стареца и разкъсна рана на носа. Раните са обработени на място и не се е наложило да бъде приет в болница.   

Насилникът, който е осъждан и известен на полицията, е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.  Според близките напоследък започнал да се държи агресивно и вероятно има лични проблеми. По случая се води досъдебно производство. 

Мъжът е задържан за 24 ч. за домашно насилие СНИМКА: Pixabay

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