Задържаха мъж, пребил 90-годишния си баща, внукът го издаде (обновена)

Служители на полицейското управление в Елена задържаха 54-годишен за домашно насилие, упражнено над 90-годишния му баща.

В неделя, около 17,30 ч., в полицейското управление съдействие е потърсил жител на Златарица. Той обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

54-годишният син живеел при баща си и се грижел за 90-годишния родител. Внукът, който се обадил в полицията, живеел при майка си, но в неделния ден бил на гости. Станал свидетел на разпрата между баща си и дядо си, която прераснала в побой. От юмруците на сина е пострадал по-възрастният мъж. Той обяснил на разследващите, че синът се нахвърлил без някаква конкретна причина. Не е бил и под въздействие на алкохол.

Пристигналият на място екип на спешна помощ е установил кръвонасядания в областта на окото на стареца и разкъсна рана на носа. Раните са обработени на място и не се е наложило да бъде приет в болница.

Насилникът, който е осъждан и известен на полицията, е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Според близките напоследък започнал да се държи агресивно и вероятно има лични проблеми. По случая се води досъдебно производство.