Цветелина Пенкова: Нови ядрени мощности са дългосрочна инвестиция в индустриалната и икономическата сигурност на България и ЕС

„В предходния си мандат положих огромни усилия ядрената енергетика да бъде призната за стратегическа и чиста енергия, гарантирайки нейното бъдеще за десетилетия напред. Днес този разговор е на нов етап – как да превърнем политическата подкрепа в реални инвестиции и нови мощности. Европейското и националното публично финансиране трябва да привличат частен капитал."

Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова по време на 5-ата Международна ядрена конференция „Ядрената енергетика – от амбиции към реализация", организирана от Българския енергиен и минен форум и д-р Иван Хиновски. Тя откри панел с участието на български и чуждестранни специалисти, посветен на възможностите за финансиране на нови ядрени мощности.

По думите на Пенкова Европейската комисия оценява необходимите инвестиции за реализирането на ядрените планове на държавите членки на около 241 млрд. евро до 2050 г. Сумата включва както удължаването на експлоатационния живот на съществуващи реактори, така и изграждането на нови големи ядрени мощности. „Ядрената енергетика вече е в основата на разговора за конкурентоспособността на европейската икономика, енергийната сигурност, стратегическата автономност и способността ни да осигурим достатъчно електроенергия на приемливи цени", посочи евродепутатът.

„За България тази промяна в европейската политика към ядрената енергетика има пряко значение. Тя означава запазване и развитие на ядрената експертиза и изграждане на нови мощности, включително и своевременното довършване на започнати проекти", подчерта Пенкова.

Следващият 7-годишен бюджет на ЕС (Многогодишната финансова рамка) за първи път отрежда място за ядрената енергетика – към момента са планирани над €10 млрд. целесъобразни средства за сектора. Пенкова отбеляза, че това дава възможност на страната ни да включи развитието на сектора, необходимата инфраструктура и подготовката на специалисти сред дългосрочните си инвестиционни приоритети. Отделно, държавите членки могат да включат инвестиции в енергетиката в своите Национални и регионални планове за партньорство, като общият ресурс за периода 2028-2034 г. е 865 млрд. евро.

Пенкова обърна внимание и на факта, че дори Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече обръща активно внимание на ядрената енергетика в посока финансиране. „Тази година ЕИБ вече одобри два проекта, свързани с ядрената енергетика: €800 млн. заем за модернизацията и удължаването на живота на блок 1 на АЕЦ „Черна вода" в Румъния и €40 млн. за финландски малък модулен реактор", уточни евродепутатът.

Цветелина Пенкова открои и необходимостта инвестициите в ядрената енергетика да вървят заедно с развитието на електропреносната инфраструктура и трансграничната свързаност: „Няма значение колко нови мощности изграждаме, ако електроенергията не може да достигне до потребителя на конкурентна цена. Производството и мрежите трябва да се планират като една система и именно това е подходът, който отстоявам като основен преговарящ по Регламента за електропреносните мрежи."

Тя подчерта, че за България новите ядрени мощности и развитието на мрежата са части от една и съща стратегическа задача. „Ако развиваме едното без другото, няма да използваме пълния икономически потенциал на инвестицията. Имаме опит, специалисти, инфраструктура и възможност да изградим нови мощности. Трябва да гледаме на тях като на дългосрочна инвестиция в индустриалната и икономическата сигурност на страната", допълни Пенкова.

„Ако успеем да свържем производството, мрежите, финансирането и европейската индустрия, ядрената енергетика може да бъде един от основните стълбове на сигурната и конкурентоспособна европейска икономика през следващите десетилетия", каза в заключение Цветелина Пенкова.

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