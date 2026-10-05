Откриха над 30 пликчета кокаин, крити в ограда от местен дилър в Лясковец

Клиенти издадоха тайник на местен дилър на дрога в Лясковец. В петък в града е извършена проверка на лек автомобил, в който пътували двама души – на 17 и 26 години. В колата са намерени 2 пакетчета, съдържащи вещество, което при полеви наркотест е реагирало на кокаин. Младежите признали пред униформените кога, от кого и на каква цена са ги закупили. В последствие е установен и тайник, между тухлите на ограда в частен имот, където пратката била предавана. От него са установени иззети още 33 пликчета, с тегло около 25 грама от същото вещество. По случая е започнато досъдебно производство. Работата по документиране на цялата престъпна дейност продължава, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Същия ден в Килифарево е извършена проверка на 28-годишен от Елена. Иззето е топче, с тегло около 2 грама, което при полеви наркотест е реагирало на канабис. Образувана е преписка.

В хода на специализирана полицейска операция в Свищов е извършена проверка на 37-годишен местен жител. Иззети са около 0,2 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин и две угарки от саморъчно свити цигари, реагиращи на канабис. Образувано е бързо производство.

В хода на същата операция павликенски полицаи са иззели около 1 грам бяло кристалообразно вещество, реагиращо на амфетамин. Срещу притежателят му – 25-годишен от Павликени е започнато бързо производство.