Снимаха шофьор без книжка да кара в насрещното на АМ "Европа", глобиха го 500 евро

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Шофьор беше санкциониран само часове след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала "Европа", край Сливница.

Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Фейсбук страницата на Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът е подаден от гражданин, а от полицията определиха реакцията като "светкавична".

Служители на сектор "Пътна полиция" са успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало пряк риск за останалите участници в движението.

Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от три месеца.