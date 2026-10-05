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Хванаха шофьор с над 4 промила алкохол зад волана

Дима Максимова

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Водач с рекордните 4.07 промила алкохол зад волана, засякоха полицаите в Лясковец. В петък в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел над 4 промила в издишания въздух. Той е дал кръвна проба. 

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувана преписка. Изчакват се резултатите от кръвните изследвания, тъй като състоянието и реакциите на шофьора видимо не отговаряли на такава концентрация.

Практиката на полицаите показвала, че толкова пиян човек трябвало да е полумъртъв.

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