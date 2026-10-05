Директорът на „Автомагистрали“ ЕАД подаде оставка?

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Изпълнителният директор на „Автомагистрали" ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението.

Генов е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Това съобщиха от Института за пътна безопасност.

По информация на института Генов е възразил срещу действия, за които от организацията твърдят, че поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.

От Института за пътна безопасност посочват още, че по тяхна информация мантинелите са произведени от турската фирма „Карач" от Бурса.

Оставката на Генов е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж, твърдят от института. Оттам подчертават, че въпросите вече не са само към министър Шишков.

Институтът за пътна безопасност очаква оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров по същите причини.

От организацията отправят въпросите директно към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?"

"24 часа" потърси за информацията Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но все още не е получил отговор.