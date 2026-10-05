Пиян шофьор катастрофира в Добричко, друг беше хванат с кокаин

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Двама шофьори са установени да управляват автомобили след употреба на алкохол и наркотични вещества при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 4 октомври около 11:20 часа е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на село Приморци. На място е установено, че лек автомобил „Нисан" е самокатастрофирал. Колата е била управлявана от 64-годишен мъж.

При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство цифровата индикация е отчела 1,68 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден около 16:50 часа в района на село Стефан Караджа е спрян за проверка лек автомобил „Сеат", управляван от 36-годишен мъж.

Тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчел положителен резултат за кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.