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Хванаха канабис и метамфетамин при проверки в Добрич

Дияна Райнова

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Хванаха канабис и метаамфетамин при проверки в Добрич

Канабис и метамфетамин са открити при проверки на полицията в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 4 октомври около 1:10 часа в града при проверка на 33-годишна жена е намерена свивка с кристално вещество, което е реагирало на метамфетамин. Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

Около 2:00 часа същия ден при проверка на 35-годишен мъж е установена суха тревна маса, реагираща на канабис. И той е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо полицейско производство.

По-късно, около 17:15 часа, е извършена проверка в избено помещение на ул. „Калиакра" в Добрич. В хода на проверката са установени две свивки с прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха канабис и метаамфетамин при проверки в Добрич

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