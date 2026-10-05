София облагородява над 200 междублокови пространства и прави 3300 паркоместа

Над 200 междублокови пространства в София са възложени за облагородяване от 2024 г. досега, съобщиха от Столичната община. Проектите се изпълняват поетапно, като част от терените вече са напълно завършени, по други се извършват строителни дейности, а за останалите текат предвидените обществени и градоустройствени процедури.

„Промяната в София се реализира както в големите инфраструктурни проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от домовете си. Затова през последните три години облагородяваме междублоковите пространства с много по-сериозно темпо, осигурявайки подреденост, чист въздух и удобство за гражданите", заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев.

СНИМКА: Столична община

С години пространствата между блоковете в столицата са били в компрометирано състояние – с кал през зимните месеци и запрашаване през лятото. Хаотичното паркиране върху затревените площи и липсата на изградена квартална инфраструктура са затруднявали пешеходното придвижване от входовете на блоковете до уличната мрежа.

„Всички познаваме междублоковите пространства, които дълго време изглеждаха по този начин. Затова поставихме ясен приоритет за тяхното постепенно обновяване. Само през настоящата година осигурихме близо 12 милиона евро за изпълнението на тези обекти в жилищните комплекси", посочи Терзиев.

При финализирането на всички възложени обекти софиянци ще разполагат с над 3300 нови регламентирани паркоместа. Предвижда се и засаждането на над 500 дървета и близо 10 000 декоративни храста.

СНИМКА: Столична община

„Където условията позволяват, използваме решетъчни бетонови паркинг елементи с тревна фуга, така че дъждовната вода да попива естествено в почвата. Чрез този урбанистичен подход подреждаме паркирането и осигуряваме свободни пространства за пешеходците", допълни кметът на София.

Преобразяването на необлагородените площи има отношение и към екологичната среда в кварталите. Полагането на водопропускливи настилки и разширяването на зелените площи предотвратяват образуването на кал и улавят праховите частици в приземния слой.

„Необлагородените пространства между блоковете са източник на прах. Превръщането им в подредени зони с нормална настилка и растителност ограничава количеството прах във въздуха. Това е част от по-голямата ни системна работа за по-чист въздух в София, благодарение на която броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици спадна с 88% спрямо миналата година", подчерта Васил Терзиев.