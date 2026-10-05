ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор без книжка се заби в бетонна ограда в Брест...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23676774 www.24chasa.bg

Сигнал за бомба в съда в Пловдив, но заседанията продължават

24 часа Пловдив онлайн

1440
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Мейли с фалшиви заплахи са получени и в прокуратурата, учебни и детски заведения

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Пловдив е получен тази сутрин, но председателите на трите съдилища, помещаващи се там, са решили служителите, страните по делата и посетителите да не се евакуират.

Към момента заседанията продължават по график, предава репортер на "24 часа".

Мейли с фалшиви сигнали за взривни устройства са получени и в прокуратурата, учебни и детски заведения. Работещите и учещите там са временно изведени, проверките не са открили нищо опасно и към момента хората вече са върнали към нормалния ритъм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Съдебната палата в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха