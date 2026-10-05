Сигнал за бомба в съда в Пловдив, но заседанията продължават

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Мейли с фалшиви заплахи са получени и в прокуратурата, учебни и детски заведения

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Пловдив е получен тази сутрин, но председателите на трите съдилища, помещаващи се там, са решили служителите, страните по делата и посетителите да не се евакуират.

Към момента заседанията продължават по график, предава репортер на "24 часа".

Мейли с фалшиви сигнали за взривни устройства са получени и в прокуратурата, учебни и детски заведения. Работещите и учещите там са временно изведени, проверките не са открили нищо опасно и към момента хората вече са върнали към нормалния ритъм.