79-годишен е причинил големия пожар край село Коларово

Мъж на 79-годишна възраст е установен като съпричастен към възникването на пожар, засегнал 650 декара в землището на село Коларово, съобщиха ОДМВР Хасково.

Сигналът за пожара е подаден на 2 октомври по обяд. Пламъците са обхванали 150 декара лозови масиви, 450 декара сухи треви и храсти, както и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация. По първоначални данни възрастният мъж е изхвърлил пепел от печката си в близост до имота, след което тя се е разгоряла. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължава и работата по овладяването на горския пожар край ивайловградското село Горно Луково, който вече втори ден се разпространява и на гръцка територия, съобщиха от ОД на МВР - Хакаово. На терен са 12 противопожарни екипа и около 100 огнеборци. В гасителните действия участват булдозер, който изгражда просеки, доброволни формирования и граждани. От българска и гръцка страна са включени и хеликоптери.

Заради пожара Община Ивайловград обяви частично бедствено положение. Към момента няма опасност за населените места. За изясняване на причините за пожара е образувано досъдебно производство.

До август тази година са глобени 15 души за причиняване на пожари, по данни на директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково старши комисар Митко Чакалов.