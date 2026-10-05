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Дрогиран 19-годишен се приземи странично с колата си на тротоар в Пловдив

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Обърналата се странично кола. Снимка: Фейсбук/I see you КАТ Пловдив

 В мерцедеса му са открити 5 флакона с райски газ

Дрогиран млад водач е предизвикал катастрофа, при която „Мерцедес" излязъл извън платното за движение и се обърнал странично на тротоар на бул. "Копривщица" в Пловдив. Инцидентът е станало около 15,20 часа в събота, съобщават от полицията.

Изпратеният на мястото патрул установил, че зад волана е 19-годишен криминално проявен младеж, чиято проба с драг чек реагирала положително на канабис. При последвало претърсване в автомобила са открити и иззети 5 флакона с райски газ. Извършителят е отведен за срок до 24 часа във Второ РУ, образувано е бързо производство.

Обърналата се странично кола. Снимка: Фейсбук/I see you КАТ Пловдив

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