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Пътна полиция засилва контрола за телефони и колани, нарушенията носят до 10 контролни точки

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на провеждащата се в цялата Европа полицейска операция за контрол на пътя ще се следи основно дали се говори по мобилен телефон при шофиране и за поставяне на обезопасителни колани и на мобилни телефони, каза пред медиите главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция „Национална полиция“. Международната кампания на ROADPOL е под надслов „Фокус върху пътя“.

От началото на годината са над 100 хиляди случаите на неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи.  Близнаков посочи, че пътниците също са задължени да слагат колани, включително на задните седалки, и могат да бъдат санкционирани, ако не спазват изискването.

Ако се установи използване на мобилен телефон при шофиране, се отнемат осем контролни точки, а ако не са сложени  обезопасителни колани – 10. Главен инспектор Близнаков отбеляза, че в автобусите, които са оборудвани с колани, пътниците са длъжни да ги поставят.

Той добави, че с края на летния сезон концентрацията на трафика е вече в населените места и натам се насочат и усилията на полицията.

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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