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Пожар унищожи къща на многодетно семейство в Смолян, пострадал е 39-годишен

Валентин Хаджиев

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При пожара е спасена намираща се в близост сграда, както и около 15 декара смесена гора. Снимката е илюстративна

Пожар унищожи къща на ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев" в смолянския квартал „Устово". Огънят е обхванал двуетажната сграда, която е била с гредоред, и я е унищожил напълно.

По информация на Областната дирекция на МВР – Смолян, при инцидента семейството, живеещо в къщата, е успяло да напусне сградата своевременно. В дома е имало многодетно семейство с няколко деца.

При пожара е пострадал 39-годишен мъж вследствие на вдишване на дим при опит да гаси пожара. Той е получил медицинска помощ.

Предполагаемата причина за възникването на пожара е неправилно използване на отоплителен уред. Огънят е погасен от два екипа на РСПБЗН – Смолян.

При пожара е спасена намираща се в близост сграда, както и около 15 декара смесена гора. На сутринта след инцидента от останките на къщата все още се е издигал дим, а районът е бил охраняван от полицейски екип.

Причините и обстоятелствата около възникването на пожара се изясняват.

При пожара е спасена намираща се в близост сграда, както и около 15 декара смесена гора. Снимката е илюстративна

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