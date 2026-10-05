Нова вълна от бомбени заплахи в цялата страна

Нови заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции и учебни заведения из цялата страна.

Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Действа се по процедура. До момента не е открито нищо притеснително при направените проверки, допълниха от СДВР.

В Разград в 9:12 ч. на електронната поща на Окръжния съд е получена заплаха, а в 9:46 ч. – и в Окръжната прокуратура. Сигнал е получен и за болницата в Исперих. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Служителите на три обществени сгради в Ловеч също са евакуирани заради получени сигнали за поставени взривни устройства. Органите на реда извършват проверки в Областната администрация, Дом „Преслав" и Община Ловеч.

Осем сигнала за поставени взривни устройства са проверили полицаи в Кюстендилска област, каза говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. При извършените проверки не са открити взривни устройства и е възстановен работния процес.

В Дупница са получени два сигнала за поставени взривни устройства в училища и три – за детски градини. В Кюстендил са получени сигнали за сградата, в която се помещават Националната агенция за приходите и Регионалното управление на образованието, както и за сградата на Основно училище „Христо Ботев", посочи Табачка.

Сигналите са постъпили по електронните пощи на институциите.

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин. Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха от пресцентъра на съда в Бургас.

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена, съобщава БТА.

Днес от 13:00 часа в зала №1 на Апелативния съд предстои разглеждане на мярката за неотклонение на обвинен в контрабанда на 20 килограма кокаин и 25,5 килограма марихуана. Става въпрос за водач на товарен автомобил – влекач с ремарке, който е пътувал към Турция. На 25 септември т.г. той е отклонен за проверка на Гранично контролно-пропускателния пункт „Лесово" от служители на Агенция „Митници" и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" – МВР. Мъжът обжалва определената му от Окръжния съд в Ямбол мярка за неотклонение „задържане под стража".

В началото на юли сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в Община Лозница и в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Разград. Тогава проверки след постъпили сигнали бяха извършени и в сградите на Съдебната палата, Окръжната прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане" в Разград, както и в Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат.

На 6 юли след проверки по сигнали за бомбени заплахи работният процес на Окръжния съд, Районния съд, Административния съд, Окръжната и Районната прокуратура в Разград бе възстановен.

Подобни масови сигнали за бомби имаше на няколко пъти през последните месеци. Често заплашени бяха училища, но и различни държавни институции. Специфичното при тях бе, че в мейлите нямаше информация за конкретна институция, в която има бомба.