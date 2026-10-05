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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23676948 www.24chasa.bg

Радев: INSAIT изстрелва България в нова орбита

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СНИМКИ: МС

При създаването си преди няколко години INSAIT имаше ясна стратегическа цел - да развие изкуствения интелект и високите технологии в България. Мога да кажа, че само за няколко години тази цел е надхвърлена. Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийският университет „Свети Климент Охридски", Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, "изстрелва" България в нова орбита. Това каза министър-председателят Румен Радев на официалната церемония в Министерския съвет, по време на която бяха представени новите стипендианти в програмата EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на INSAIT.

"Икономическият потенциал на една нация вече не се измерва само с индустриални постижения, а и с изследвания и модели развити чрез изкуствен интелект. С тази изключително ефективна симбиоза и силна екосистема, която се изгради около INSAIT, България вече е в центъра на този процес", добави Радев. 

„С днешното събитие показваме, че България може да се грижи за своите млади умове", каза министърът на образованието и науката Георги Вълчев. По думите му още при обсъждането за стартиране на EXPLORER, заедно с проф. Вечев са си поставили като основна идея да се даде възможност на някои от най-талантливите ни ученици да развият потенциала си в Софийския университет като се фокусират изцяло върху учебния процес.

„Деразайте, превърнете се в светъл пример и не забравяйте, че за да стигнете дотук някой ви е подкрепял - това са вашите семейства и някой е отварял врата, за която не подозирате - това са вашите учители", обърна се проф. Вълчев към стипендиантите. Той ги призова да използват пълноценно периода си в Софийския университет и да черпят от знанията във всички области - както в областта на информационните технологии и изкуствения интелект, така и в социалните науки и всички други клонове на знанието, за да се изградят като знаещи и можещи млади хора, които разбират света, в който живеят.

Новите петнадесет стипендианти на EXPLORER са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи, информираха от Министерски съвет. 

За млади хора с подобни постижения се конкурират водещи университети и технологични центрове от цял свят. EXPLORER им дава възможност още като студенти да работят по научни изследвания на световно ниво и в същото време да останат в България.

СНИМКИ: МС
СНИМКИ: МС
СНИМКИ: МС

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