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Хванаха 18-годишна да шофира на канабис в Раковски

24 часа Пловдив онлайн

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Дрегер

18-годишна е засечена да управлява лек автомобил „Тойота" след употреба на канабис. Това се е случило в първите часове на днешния ден в Раковски, съобщават от полицията. От служителите на реда в Брезово пък бил хванат 29-годишен шофьор на лек автомобил „Ауди", чиято алкохолна проба отчела наличие на над 2 промила. Пиян - с около 1,3 промила, бил и 72-годишен мъж, катастрофирал самостоятелно с шкодата си между селата Иганово и Анево в неделя вечер. Резултат над 1,2 промила дрегерът отчел и при 44-годишен шофьор на „Опел", задържан от хисарски полицаи в Калояново.

Срещу всички тези водачи се водят бързи производства.

Дрегер

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