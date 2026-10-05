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Разбиха незаконна кланица в Самуилово, намериха 200 кг месо (Снимки)

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СНИМКА: ОДМВР Сливен

Хванаха 48-годишен мъж от сливенското село Самуилово, докато изхвърлял трупни животински отпадъци край река Асеновска. Криминалисти разкрили и незаконно място за клане на животни в дома му, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Полицията започнала работа по случая след сигнал за изхвърлени животински отпадъци в землището на Самуилово, в непосредствена близост до коритото на реката. При проверката мъжът бил установен на място, а полицаите констатирали замърсяване на околната среда.

При последвалите действия в дома му била открита постройка, пригодена за клане на животни. В нея били намерени чували с около 200 килограма месо. То предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Специализираната операция е проведена съвместно със служители на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция и Община Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Незаконни сметища, на които периодично се изхвърлят животински останки, са откривани и край новозагорското село Коньово.

СНИМКА: ОДМВР Сливен
СНИМКА: ОДМВР Сливен
СНИМКА: ОДМВР Сливен
СНИМКА: ОДМВР Сливен
СНИМКА: ОДМВР Сливен
СНИМКА: ОДМВР Сливен

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