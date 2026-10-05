Не допуснаха влизането на 23 кучета от Сърбия без чипове и здравни сертификати

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна на територията на страната 23 кучета, влизащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина", съобщиха от Агенцията по храните.

При граничния контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждане от трета държава, допълват от БАБХ.

Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция" до дежурния официален ветеринарен лекар.

При проверката е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване. Освен това животните са били без инжектируеми транспондери (микрочипове) и без ветеринарни здравни сертификати.

Съставен е протокол за разпореждане за връщане, с който 23-те кучета са върнати на територията на Република Сърбия.