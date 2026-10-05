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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23677054 www.24chasa.bg

Не допуснаха влизането на 23 кучета от Сърбия без чипове и здравни сертификати

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кучета Снимка: Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна на територията на страната 23 кучета, влизащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина", съобщиха от Агенцията по храните.

При граничния контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждане от трета държава, допълват от БАБХ.

Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция" до дежурния официален ветеринарен лекар.

При проверката е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване. Освен това животните са били без инжектируеми транспондери (микрочипове) и без ветеринарни здравни сертификати.

Съставен е протокол за разпореждане за връщане, с който 23-те кучета са върнати на територията на Република Сърбия.

кучета Снимка: Pixabay

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