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Шофьор без книжка се заби в бетонна ограда в Брестница и загина на място

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Линейка СНИМКА: Архив

Шофьор без книжка се заби с колата си в бетонна ограда и загина на място в ловешкото село Брестница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал в неделя около 18:30 ч. 34-годишният мъж от селото е управлявал лек автомобил, когато е загубил контрол над него, излязъл е извън пътното платно и се е ударил в бетонната ограда. В резултат на удара той е починал на място.

При проверката е установено, че мъжът е неправоспособен.

По случая в Районното управление в Ябланица е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 7:40 ч., е станала и друга катастрофа в района на ловешкото село Дренов. 32-годишен шофьор е напуснал пътното платно и се е ударил в дърво. Той е получил наранявания и е настанен в болница за наблюдение.

Пробата му за алкохол е отрицателна. На водача е съставен фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Линейка СНИМКА: Архив

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