Иззеха 800 кашона лекарства и 200 чувала храни за животни с изтекъл срок в Костинброд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните са иззели десетки хиляди лекарства и храни за животни с изтекъл срок на годност при проверка на фирмен склад и офис в община Костинброд.

При инспекцията на 1 октомври са открити около 800 кашона с ветеринарни лекарства, сред които антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с храни за животни, всички с изтекъл срок на годност.

Проверяващите са установили и множество лекарства без етикети, както и кутии за лекарствени продукти, на които срокът на годност е бил заличен.

В склада са намерени още листовки и фирмени етикети, както и документи, свързани с извършваната търговска дейност с лекарствени продукти, информираха от полицията.

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 350А от Наказателния кодекс.

Акцията е проведена съвместно от служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните.