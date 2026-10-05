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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23677151 www.24chasa.bg

Иззеха 800 кашона лекарства и 200 чувала храни за животни с изтекъл срок в Костинброд

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СНИМКА: Фейсбук/Областна Дирекция на МВР София

Служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните са иззели десетки хиляди лекарства и храни за животни с изтекъл срок на годност при проверка на фирмен склад и офис в община Костинброд.

При инспекцията на 1 октомври са открити около 800 кашона с ветеринарни лекарства, сред които антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с храни за животни, всички с изтекъл срок на годност.

Проверяващите са установили и множество лекарства без етикети, както и кутии за лекарствени продукти, на които срокът на годност е бил заличен.

В склада са намерени още листовки и фирмени етикети, както и документи, свързани с извършваната търговска дейност с лекарствени продукти, информираха от полицията. 

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 350А от Наказателния кодекс.

Акцията е проведена съвместно от служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните.

СНИМКА: Фейсбук/Областна Дирекция на МВР София

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