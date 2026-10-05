Четирима ранени при сбивания на улици и в нощен клуб в Пиринско

Четирима души са пострадали при сбивания в Пиринско през уикенда.

Непълнолетен младеж е получил комоцио и фрактура на предна стена на скулата в Гоце Делчев. Около 21:00 часа в събота, в района на ул. „Дунав", между него и други двама непълнолетни младежи, единият от които от с. Дъбница, а вотрият от гр. Гоце Делчев е възникнал скандал, прераснал в сбиване. Пострадалият младеж е транспортиран за лечение в болнично заведение в гр. София. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На следващия ден в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от Филиала на Спешна помощ за постъпило за оказване на медицинска помощ лице, което е пострадало след възникнал скандал. От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 02:30 часа в района на ул. „Драгоман" е възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа между двама мъже на 30 и 39 години от гр. Гоце Делчев. В резултат на сбиването 30-годишният е пострадал с порезно-разкъсна рана на предмишницата на лявата ръка. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 39-годишният мъж, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 02:24 часа в неделя пък в РУ-Сандански е постъпил сигнал за физическа саморазправа между група лица в нощен клуб в града. От пристигналите на незабавно на място полицейски служители е задържан 24-годишен мъж от с. Яворница, който е нанесъл удари по главата и тялото на двама мъже на 28 и 26 години от с. Буково. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.



